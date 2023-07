Wegen Deal mit Real? PSG schließt Mbappé von der Japan-Reise aus

Die Situation zwischen Paris Saint-Germain und Kylian Mbappé (24) droht zu eskalieren. Wie der französische Meister am Freitagabend mitteilte, darf der Superstar die geplante Japan-Reise nicht mit antreten.

Geht er oder bleibt er? Die Vertragssituation von Kylian Mbappé ist mit Sicherheit die meistdiskutierte in Frankreich - und gleichzeitig eine hochspannende mit Blick auf den europäischen Fußball. Der Mittelstürmer sträubt sich, seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag in Frankreichs Hauptstadt zu verlängern. Die spanische Zeitung "Sport" hatte erst am Donnerstag veröffentlicht, dass PSG seinem Superstar angeblich ein Vertragsangebot über zehn Jahre mit einem Gesamtvolumen von 1,11 Milliarden Euro gemacht habe.

Die Maßnahme vom Freitagabend spricht aber eher dafür, dass das Tischtuch zwischen dem erfolgreichsten PSG-Torjäger der Geschichte und dem amtierenden Ligue-1-Champion womöglich durchtrennt ist. Auf seiner Website enthüllte Paris eine Liste der 29 Profis, die gemeinsam mit dem neuen Trainer Luis Enrique die Japan-Reise mit Partien gegen Al-Nasr (25. Juli), Osaka (28. Juli), Inter Mailand (1. August) und Jeonbuk (3. August) an diesem Samstag antreten. Unter den Namen findet sich ein Mbappé, es ist allerdings Kylians jüngerer Bruder Ethan, der auf seine Chance bei PSG hofft.

Der Name des deutlich prominenteren Kylian fehlt ohne eine Angabe von Gründen. Wie die für gewöhnlich gut informierte "L'Equipe" berichtet, geht PSG diesen Schritt, weil der Verein überzeugt davon sei, dass es zwischen Mbappé und Real Madrid bereits eine Vereinbarung gebe, nach der der Weltmeister von 2018 im nächsten Sommer ablösefrei zum Champions-League-Rekordsieger wechseln soll.

Reaktion auf verstrichene Deadline?

Einen unentgeltlichen Abgang seines wichtigsten Spielers will Paris mit allen Mitteln verhindern. Bis zum 15. Juli soll der Verein Mbappé eine Deadline gesetzt haben, nach der dieser entscheiden müsse, ob er verlängert oder geht. Weil offenbar keine Antwort des Ausnahmestürmers kam, reagierte PSG nun wohl mit dieser Maßnahme.

Am Freitagabend hatte Mbappé im Testspiel gegen Le Havre nach seiner Einwechslung in der 66. Minute noch eine knappe halbe Stunde mitwirken dürfen - und in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand erzielt. Seit seinem Wechsel nach Paris im Sommer 2017 - zunächst ein Jahr auf Leihbasis - hat Mbappé in 260 Spielen bärenstarke 212 Tore erzielt und zudem 98 Treffer vorbereitet.

Der PSG-Kader für die Japan-Reise:

Keylor Navas, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Manuel Ugarte, Marquinhos, Marco Verratti, Fabian Ruiz, Neymar, Marco Asensio, Juan Bernat, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches, Kang-in Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Carlos Soler, Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa, Warren Zaire-Emery, Ismael Gharbi, Serif Nhaga, Milan Skriniar, Ethan Mbappé, Ilyes Housni, Noah Lemina, Hugo Ekitike, Louis Mouquet, Gianluigi Donnarumma