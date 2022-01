Wegen Corona-Sorgen: Langlauf-Weltcup in Frankreich abgesagt

Im Anschluss an die Tour de Ski sollte der nächste Langlauf-Weltcup im französischen Les Rousses stattfinden. Dieser wurde nun wegen Sorgen der Organisatoren im Zusammenhang mit dem Coronavirus abgesagt.

Das teilte der Weltverband FIS am Dienstagabend mit. Die Wettbewerbe in Les Rousses sollten eigentlich vom 14. bis zum 16. Januar ausgetragen werden - und wären die nächste Station nach der am Dienstag zu Ende gegangenen Tour de Ski gewesen, die bei den Frauen Natalia Nepryaeva und bei den Männern Johannes Klaebo gewann.