Wegen Corona: Boxing Day ohne Gerrard und Vieira

Coronabedingt fällt der Boxing Day in diesem Jahr etwas schmaler aus. Drei Partien wurden abgesagt, nicht aber das Heimspiel von Aston Villa gegen den FC Chelsea. Die Villans werden jedoch auf Trainer Steven Gerrard verzichten müssen, Crystal Palace auf Patrick Vieira.

Das war so nicht geplant: Steven Gerrard wurde positiv getestet. imago images/PA Images

Wie der Tabellenzehnte Aston Villa am Samstag mitteilte, wurde Gerrard positiv auf COVID-19 getestet und wird Aston Villa damit auf jeden Fall am Sonntag gegen Chelsea (18.30 Uhr). Villas ursprünglich für kommenden Dienstag geplantes Spiel in Leeds wurde indes gänzlich abgesagt.

Nach einem Corona-Ausbruch innerhalb der Mannschaft hatte Leeds die Premier League zunächst darum gebeten, das für den Boxing Day geplante Spiel beim FC Liverpool zu verlegen. Dem Wunsch kam die Liga "bedauerlicherweise" nach. Lange stellte sich die Frage, ob sich ausreichend Spieler für das Villa-Match rechtzeitig zurückmelden werden würde - das war wohl nicht der Fall, sodass auch dieses Spiel verlegt werden musste.

Große Corona-Sorgen in England - Vieira auch betroffen

Die Premier League wird derzeit von zahlreichen Coronasorgen geplagt, so waren am vergangenen Wochenende nur vier von zehn Partien ausgetragen worden - unter anderem war auch Aston Villa betroffen, das sein Spiel gegen Burnley nicht austragen konnte. Insgesamt muss die Premier League bereits für 14 Spiele Nachholtermine finden.

Für den 41-Jährigen ist der Befund ein Rückschlag, hatte er doch den siebenmaligen englischen Meister seit seiner Amtsübernahme im November mit vier Siegen aus sechs Spielen auf Rang zehn geführt - nur gegen die Topteams Manchester City (1:2) und seinen Ex-Klub FC Liverpool (0:1) musste der ehemalige Nationalspieler Niederlagen verdauen.

Neben Gerrard erwischte es mit Patrick Vieira von Crystal Palace einen weiteren prominenten Trainer. Wie Palace wenige Stunden vor Anpfiff der Partie bei Tottenham mitteilte, hat sich der französische Weltmeister von 1998 nach einem positiven COVID-19-Befund in Quarantäne begeben. Bei den Spurs wird Vieira von Assistenzcoach Osian Roberts vertreten.