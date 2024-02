Wegen Brand-Katastrophe: FC Valencia und Levante verlegen Partien

In Valencia herrscht nach einer Brandkatastrophe mit mindestens vier Todesopfern große Trauer. Der FC Valencia und Zweitligist Levante haben deswegen ihre Spiele am Wochenende verschoben.

Der FC Valencia wird an diesem Wochenende nicht antreten. imago sportfotodienst

Die Brand-Katastrophe in Valencia hat auch Auswirkungen auf den Sport in der Stadt. Das ursprünglich für Samstag angesetzte Spiel des spanischen Erstligisten FC Valencia beim FC Granada wurde nach einem Antrag der Gäste abgesagt. Auch das Zweitligaspiel zwischen dem Valencia-Klub UD Levante und Andorra am selben Tag wird verschoben. Die Gegner der beiden Klubs sprachen sich ebenfalls gegen eine Austragung aus und bekundeten ihr Beileid. Nachholtermine standen zunächst nicht fest.

Der FC Valencia zeigte sich "erschüttert über den schrecklichen Brand" in einem Hochhaus, bei dem mindestens vier Menschen gestorben sind. Der Brand war am späten Donnerstagnachmittag im vierten Stock eines Wohnblocks im Stadtviertel Campanar ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgebreitet. Mindestens 15 Menschen wurden nach Angaben der Behörden zudem verletzt, 14 weitere werden offenbar vermisst.

Schweigeminute am Freitag

Der Klub bedankte sich für "die lobenswerte Arbeit der Rettungsdienste", bedauerte "zutiefst, was geschehen ist, und möchte allen Opfern viel Kraft zusprechen". Für Freitag kündigte der Verein eine Schweigeminute zu Beginn des Trainings des Männer- und Frauenteams an, zudem hisste der FC Valencia in seinen Einrichtungen die Flaggen auf Halbmast.