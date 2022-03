Wegen Belarus-Ausschluss: DHB-Team trifft in WM-Play-offs auf Färöer

Das DHB-Team wird im Rahmen der WM-Play-offs (13. bis 17. April) auf Färöer treffen. Belarus kommt wegen des Ukraine-Kriegs nicht mehr als Gegner infrage.

die Entscheidung bestätigte der Europäische Handballverband EHF am Dienstag noch einmal dem "Mannheimer Morgen". Ursprünglich hätte das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf den Sieger der Partie Belarus gegen die Färöer treffen sollen. Doch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde die belarussische Nationalmannschaft ebenso vom Wettbewerb ausgeschlossen wie die russische und die zwei Begegnungen mit 10:0 für die Färöer gewertet.

Die DHB-Auswahl geht als klarer Favorit in die Duelle gegen die Inselgruppe im Nordatlantik, das Ticket für die WM im Januar 2023 in Polen und Schweden dürfte Formsache sein. Nächste Maßnahme der deutschen Handballer ist nach EM-Platz 7 im Januar ein Lehrgang in der kommenden Woche mit zwei Länderspielen gegen Ungarn (19. und 20. März). Der den WM-Play-offs vorausgehende Lehrgang wird voraussichtlich am 11. April beginnen.

