Wegen Aussagen nach Eintracht-Spiel: UEFA sperrt Rice

Für Aussagen nach dem Rückspiel im Europa-League-Halbfinale bei Eintracht Frankfurt ist West-Ham-Profi Declan Rice gesperrt worden.

Verbaler Ausraster mit Folgen: Declan Rice im Europa-League-Halbfinalrückspiel in Frankfurt. IMAGO/Shutterstock

In einem Video, das nach jener 0:1-Niederlage am 5. Mai aufgetaucht war, hatte der Mittelfeldspieler Schiedsrichter Jesus Gil Manzano wörtlich "Korruption" vorgeworfen. "Ernsthaft, wie kannst du so schlecht sein? Wahrscheinlich wurdest du bezahlt", schimpfte Rice außerdem.

Dafür zog die UEFA den englischen Nationalspieler nun laut BBC und anderen englischen Medien für zwei Europapokalspiele aus dem Verkehr. Sollte Rice bei West Ham bleiben - wonach es derzeit aussieht -, verpasst er damit die Play-off-Spiele in der Europa Conference League im August.

Das Hinspiel wird West Ham zudem ohne Trainer David Moyes bestreiten müssen. Der 59-Jährige, der in Frankfurt nach einem Ausraster in der Schlussphase Rot gesehen hatte, wurde für eine Partie gesperrt.