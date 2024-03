Wegen Arsenal: Salzburg muss um Teilnahme an Klub-WM bangen

Der FC Red Bull Salzburg hätte in dieser Woche sein Ticket für die Klub-WM 2025 lösen können. Arsenal machte dem österreichischen Serienmeister jedoch (vorerst) einen Strich durch die Rechnung.

Das Champions-League-Duell zwischen Arsenal und Porto am Dienstag wird man auch in Salzburg genau verfolgt haben. Denn bei einem Aus des englischen Tabellenführers wäre die Teilnahme an der lukrativen Klub-WM 2025 für den österreichischen Serienmeister in greifbare Nähe gerückt. Der hart umkämpfte Erfolg der Londoner im Elfmeterschießen lässt die Salzburger nun weiter um das Startgeld in Höhe von 50 Millionen Euro zittern.

Hintergrund: Sollte Arsenal die Champions League gewinnen, bliebe Salzburg die Teilnahme an der Klub-WM verwehrt. Neben dem Tabellenführer der Premier League kann auch PSV Eindhoven noch zum Spielverderber für die "Bullen" werden. Die Niederländer gastieren am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nach dem 1:1 im Hinspiel bei Borussia Dortmund. Mit dem Aufstieg ins Viertelfinale könnten Marcel Sabitzer und Co. Schützenhilfe für die Salzburger leisten.

Klub-WM 2025: Diese Teams sind fix dabei

Für die Klub-WM qualifizieren sich aus Europa neben den vier jüngsten Champions-League-Siegern acht weitere Teams. Um diese zu ermitteln, wird die UEFA-Vierjahreswertung der Königsklasse herangezogen. Gewinnt ein Klub den Champions-League-Titel öfter als einmal im betroffenen Zeitraum (diesmal 2021 bis 2024), rückt ein weiteres Team aus der Vierjahrestabelle nach. Prinzipiell dürften pro Land höchstens zwei Vereine an der Klub-WM teilnehmen - es sei denn, mehr als zwei gewinnen im relevanten Zeitraum die Champions League.

Aus Europa fix qualifiziert sind bereits der FC Bayern, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Inter Mailand, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, der FC Porto und Benfica Lissabon. Gespielt wird die Klub-WM in acht Vierergruppen, der Gruppensieger und Gruppenzweite steigen ins Achtelfinale auf. Insgesamt werden 63 Partien ausgetragen.

32 Mannschaften dabei

Im Dezember hatte die FIFA nach einer Sitzung seines Councils in Jeddah Details zur Klub-WM 2025 mitgeteilt. Das Turnier steigt mit 32 Teams und wird vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA über die Bühne gehen.

Diskussionen um die Belastung der Topspieler sind vorprogrammiert. Die Sommerpause vor der WM-Saison verkürzt sich für die besten Vereine vor der folgenden WM-Saison auf rund einen Monat. Allerdings haben die Spitzenklubs dem neuen FIFA-Format zugestimmt und sind über ihrer Vereinigung, die European Club Association (ECA), an der Vermarktung beteiligt.

