Wegen 2G-Regel: Dresden verschiebt Mitgliederversammlung

Dynamo Dresden hat die für Samstag geplanten Mitgliederversammlungen aufgrund der aktuellen sächsischen Coronavirus-Schutz-Verordnung erneut verschoben.

Die Sitze bleiben leer: In Dresden findet vorerst keine Mitgliederversammlung statt. imago/Steffen Kuttner

"Die für Samstag geplanten Mitgliederversammlungen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 sowie die im Vorfeld geplante Außerordentliche Mitgliederversammlung zum Anteilserwerb an der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH werden aufgrund der aktuellen sächsischen Coronavirus-Schutz-Verordnung erneut auf einen späteren Zeitpunkt verschoben", heißt es in einer Mitteilung des Vereins vom Dienstag.

Die Veranstaltung war ursprünglich als 3G-Veranstaltung geplant. Seit Montag gelten aber im Freistaat die 2G-Regeln. Demnach haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Restaurants oder Veranstaltungen.

Durch die neue Verordnung könne nicht sichergestellt werden, "dass alle Mitglieder an der wichtigsten Vereinsversammlung des Jahres wie geplant teilnehmen können", teilte der Klub mit und ergänzte: "Da bekanntermaßen in Sachsen ein erheblicher Teil der Menschen und damit auch der SGD-Mitglieder nicht geimpft ist, führt dies faktisch dazu, dass diese nicht-geimpften oder nicht-genesenen Mitglieder von der Teilnahme ausgeschlossen wären." Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt, weitere Informationen sollen allerdings zeitnah folgen.

Die Impfquote in Sachsen liegt aktuell bei lediglich 57,2 Prozent der Bevölkerung und weist damit den niedrigsten Wert aller Bundesländer auf (in ganz Deutschland liegt die Quote zum Vergleich derzeit bei 67,2 Prozent). Zudem hat das Bundesland mit 483,7 die höchste 7-Tage-Inzidenz von ganz Deutschland.