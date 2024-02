Wegberg-Beeck: Zeh-Entlassung als Zeichen des Glaubens

Etwas überraschend gab der FC Wegberg-Beeck am Dienstag die Entlassung von Mark Zeh bekannt. Für das "Gallische Dorf" der Regionalliga West ein deutliches Signal, dass man sich im Gegensatz zu 2021/22 diesmal reif fühlt, ernsthaft auf den Klassenerhalt zu hoffen.

Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Für Mark Zeh traf diese Karnevalsweisheit bereits am Veilchendienstag zu, zumindest in sportlicher Hinsicht. Denn einen Tag vor dem Beginn der Fastenzeit wurde der 40-Jährige als Cheftrainer des FC Wegberg-Beeck freigestellt.

Geschäftsführer und Hauptsponsor Werner Tellers sprach von der "schwierigsten Entscheidung meiner Amtszeit. Ich schätze Mark sehr, aber der Trend seit dem 1:1 gegen Velbert (am 3. November, Anm. d. Red.) ist alarmierend. Wir haben danach keinen Punkt mehr geholt, sind gegen Aachen aus dem Pokal geflogen und waren insgesamt viel zu harmlos." Die Zeit für eine Veränderung sei reif: "Wir können nicht bis Ostern warten, wenn vielleicht schon alles zu spät ist."

Trotz Abstieg an Zeh festgehalten

Trotz der fünften Pflichtspiel-Niederlage in Folge am Karnevalssamstag gegen den 1. FC Bocholt (0:2) kam Zehs Entlassung für viele überraschend. Schließlich galt der Trainerstuhl in Wegberg stets als einer der sichersten Arbeitsplätze der Regionalliga West. Die Vereinsführung hatte sich in der Saison 2021/22 selbst nach elf sieglosen Spielen zum Auftakt demonstrativ hinter Zeh gestellt. Tellers machte damals deutlich: "Sollte jemand auf die Idee kommen, Mark zu feuern, kann er mich gleich mit rausschmeißen." Der Verein hielt auch nach dem späteren Abstieg an ihm fest.

Doch seit dem direkten Wiederaufstieg sind die Ansprüche gestiegen. "Auch wenn es blöd klingt: Marks Freistellung ist ein klares Zeichen, dass wir mehr denn je an den Klassenerhalt glauben", erklärt Sportchef Friedel Henßen. "Die Mannschaft kann den Turn-Around schaffen, braucht dafür aber dringend einen neuen Impuls." Auch wenn man sich nach wie vor als Gallisches Dorf bezeichne, dürfe man sich "nicht unnötig kleinmachen. Wir sind breiter aufgestellt als früher und können die Rettung diesmal wirklich schaffen - auch, weil Mark uns in diese Position gebracht hat."

Wir stehen über dem Strich und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es auch nach dem 34. Spieltag getan hätten. Mark Zeh

Zeh selbst hätte die Mission nur allzu gerne beendet: "Wir stehen über dem Strich und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es auch nach dem 34. Spieltag getan hätten. Die Mannschaft ist mir bis zuletzt gefolgt." Dies habe das Bocholt-Spiel gezeigt, als man einem der Top-Favoriten mächtig Paroli geboten habe: "Aber klar: Wenn die Ergebnisse ausbleiben, muss man im Fußball immer mit solch einer Entscheidung rechnen." Gemessen am kleinen Etat habe man dennoch "insgesamt einen guten Job gemacht".

Auch die Verantwortlichen hatten im Winter angesichts einer Ausbeute von 19 Punkten aus 16 Spielen ein positives Zwischenfazit gezogen, doch der Start ins neue Jahr (2:3 bei Fortuna Düsseldorf II und 0:2 gegen Bocholt) nährte die Zweifel. Zweifel, die in der Hinserie laut Henßen vor allem von der Heimstärke überdeckt wurden: "Zur Wahrheit gehört: Wir haben erst ein Auswärtsspiel gewonnen und gegen die aktuellen Top-Neun-Teams keinen einzigen Punkt geholt."

Letzteres soll sich am Mittwoch (19.30 Uhr) ändern, wenn der Tabellen-Fünfte Fortuna Köln zu Gast ist. Dann werden Co-Trainer Mike Schmalenberg und U-19-Coach Stephan Houben das Kommando an der Seitenlinie übernehmen. Das Gleiche gilt für die darauffolgenden Partien in Düren und gegen Wuppertal. Ein Engagement darüber hinaus wolle Henßen "nicht ausschließen. Es muss nicht zwangsläufig ein neuer Trainer her, aber natürlich strecken wir unsere Fühler in alle Richtungen aus".

Houben kennt die Regionalliga West als Ex-Sportchef des SV Straelen, während Schmalenberg seit 2020 als Co-Trainer im Amt ist. Zuvor führte er die Frauen-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Nun will das Interims-Duo die Wende einleiten. Am Aschermittwoch soll aus Wegberger Sicht nur eines vorbei sein: die Zeit der Sieglosigkeit.