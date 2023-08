Wegberg-Beeck nach erfolgreichem Start: "... auch dann dreht hier niemand durch"

Sechs Punkte nach drei Spieltagen: Trotz Kaltstarts sind die Akteure des FC Wegberg-Beeck schon heiß gelaufen. Doch beim Aufsteiger bewahrt man die Ruhe: "Es bleibt dabei: Der Klassenerhalt wäre eine Riesensensation."

"Diese Ausbeute hat uns in NRW wohl niemand zugetraut", kommentiert Sportchef Friedel Henßen die beiden Heimsiege gegen Düsseldorf II (1:0) und RW Ahlen (2:1) sowie die zwischenzeitliche Niederlage bei Fortuna Köln (0:1). Zumal der Aufsteiger wegen des späten Abpfiffs der Mittelrheinliga-Spielzeit kaum Zeit gehabt hatte, um sich auf sein fünftes Regionalliga-Abenteuer vorzubereiten. "Vier Wochen waren extrem kurz, aber wir haben sie offensichtlich gut genutzt", sagt Trainer Mark Zeh.

Allen voran Marc Kleefisch (23). Der Angreifer erzielte im Duell mit Ahlen beide Tore - und damit schon genauso viele wie in seiner kompletten Premieren-Saison in der höchsten deutschen Amateurklasse (2020/21). Seine vier Treffer in der darauffolgenden Spielzeit dürfte er in seinem dritten Regionalliga-Jahr wohl locker übertreffen. "Dafür muss man kein Prophet sein", sagt Zeh. "Klee ist extrem spielintelligent und mit so viel Talent gesegnet. Nicht umsonst hat er im letzten Sommer die Zehn bekommen." Auch auf Regionalliga-Niveau bescheinigt Zeh seinem Stürmer "außergewöhnliche Fähigkeiten". Dazu gehört das Kopfballspiel. Auf den ersten Blick verwunderlich, denn mit 1,77 Metern zählt Kleefisch zu den Kleinsten im Kader. Doch so wie einst Weltmeister Karl-Heinz "Air" Riedle macht der 23-Jährige die fehlenden Zentimeter mit Sprungkraft und dem richtigen Timing wett.

Das erste Standardtor

Und trotzdem war sein Kopfballtreffer gegen Ahlen nach einer Ecke zum 2:1 eine Rarität. Zumindest in der Regionalliga. "Wir haben in der Abstiegssaison kein einziges Tor nach einem ruhenden Ball erzielt", so Zeh. Dieses Manko hat man offensichtlich behoben, denn schon in der vergangenen Spielzeit ebneten über 20 Standardtore den Weg in die Regionalliga. Dort hat die Mannschaft der Ankündigung ihres Sportchefs ("Wir wollen unbeugsam sein wie ein Gallisches Dorf") bislang Taten folgen lassen.

Auch die Zugänge. "Sie sind voll eingeschlagen", sagt Henßen - und meint damit nicht zuletzt Ron Meyer (25). Die neue Nummer 1 erwies sich bei seinen ersten drei Regionalliga-Einsätzen als sicherer Rückhalt. "Ron ist emotional und gierig nach Erfolg - ein typischer Torwart eben", sagt Zeh. Und gierig nach weiteren Einsätzen: "Er hat lange auf diese Chance warten müssen und will nun zeigen, dass er zu Recht in dieser Klasse spielt."

Als nächstes in Bocholt. "Klar wollen wir auch dort was mitnehmen", sagt Geschäftsführer Werner Tellers. "Doch selbst wenn uns das gelingen sollte, dreht hier niemand durch. Es bleibt dabei: Der Klassenerhalt wäre eine Riesensensation."