Wegberg-Beeck leiht Cottbus-Stürmer Bornemann

Timo Bornemann wird bis Saisonende von Energie Cottbus an den FC Wegberg-Beeck ausgeliehen. Der drittligaerfahrene Angreifer kam in der laufenden Saison lediglich zu drei Regionalliga-Einsätzen für die Lausitzer. Trainer Claus-Dieter Wollitz sagt auf der FCE-Homepage: "Für alle Seiten ist es wichtig, dass Timo Spielpraxis sammeln kann und in einen Rhythmus kommt. Der Anfang hier mit der Verletzung war schwer für ihn, deshalb haben wir eine Lösung gesucht, die für ihn als Mensch und als Spieler das Beste ist."