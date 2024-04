Arbeitssieg beim Kellerkind: Aachen jubelt dank Töpken

Nicht geglänzt, aber drei Zähler geholt: Alemannia Aachen nahm auf dem Weg in Richtung Liga 3 auch die Hürde FC Wegberg-Beeck.

Gegen die abstiegsbedrohte Heimelf zählten für Alemannia Aachen natürlich nur drei Punkte. Vor 2.700 Zuschauern gelang das, wenn auch knapp. Beim FC Wegberg-Beeck stand am Ende ein 2:1-Erfolg des Tabellenführers.

Im ersten Durchgang tat sich wenig, Wegberg hielt den Primus erfolgreich vom eigenen Tor fern. Für die Alemannia gab es kein Durchkommen. Chancen waren folglich Mangelware, weil auch von der Heimelf offensiv wenig kam.

Partie lebendiger

Die Gäste kamen dann mi Tempo aus der Kabine, hatten durch Heinz gleich die erste Gelegenheit, wenig später scheiterte nach einem Freistoß Rumpf am Keeper. Die Partie war nun deutlich lebendiger, weil auch Wegberg etwa durch Hasani gefährlich blieb.

Doch nach 67 Minuten steuerte der Tabellenführer dann auf Kurs: Nachdem Töpken zunächst noch an Keeper Meyer scheiterte, war er nach einer Ecke zur Stelle, traf aus kurzer Distanz zum 1:0 für Aachen (67.). Und auch in Folge hatte die Alemannia das Geschehen in der Hand, sorgte schließlich erneut durch Töpken auch für die Entscheidung: Der Torschütze kam an einen zweiten Ball, zog am Keeper vorbei und markierte das 2:0 (82.).

Die Beecker kamen allerdings noch zu ihrem Ehrentreffer: Nachdem Stromberg zunächst ans Aluminium köpfte, verwandelte er eine Hasani-Flanke zum 1:2-Anschluss (88.). Zwar witterte Wegberg jetzt nochmals seine Chance, es blieb aber am Ende beim Sieg des Tabellenführers, der sich auf dem Weg in Richtung 3. Liga weiter nur mehr selbst stoppen kann.

Weiter geht es für Aachen, das elf Zähler Vorsprung vor Wuppertal hat, am kommenden Samstag gegen Rot Weiss Ahlen. Wegberg-Beeck, aktuell weiter auf einem direkten Abstiegsplatz, bekommt es tags zuvor mit der Reserve des SC Paderborn zu tun.