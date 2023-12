Wegbereiter mit großer Klappe

Vor 70 Jahren hat Opel den Olympia Rekord Caravan vorgestellt. Als Kombi war er ein Pionier.

Auch wenn sie unter dem Siegeszug der SUVs gelitten haben: Kombis sind noch immer eine fest etablierte Fahrzeuggattung. Doch das ist nicht immer so gewesen: Vor 70 Jahren hat sich die Situation noch ganz anders dargestellt, die besonders ladefreudigen Autos waren damals eher seltene Exoten.

Erster Großserien-Kombi aus Deutschland

1953 änderte sich das. Auf der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt stellte Opel den neuen Olympia Rekord nicht nur als Limousine, sondern auch als Caravan vor. Er war der erste Großserien-Kombi eines deutschen Herstellers und sollte der jungen Karosserieform zum Durchbruch verhelfen.

Vollgepackt in Richtung Urlaub: Hier hat der Stauraum im Heck ganz offensichtlich nicht ausgereicht. Opel

Das Kunstwort "Caravan" stand für "Car and Van", einen Mix aus Auto und Lieferwagen also. "Ein ideales Fahrzeug, das Schönheit und Zweckmäßigkeit harmonisch vereint - werktags bei der Kundenbelieferung, am Wochenende zur vergnüglichen Erholung", schwärmte die zeitgenössische Werbung.

Einladend geöffnet: Der Rekord Caravan hatte keine Heckklappe, sondern eine seitlich angeschlagene Hecktür. Opel

An der Front bleckte ein Haifischmaul die Zähne, die Ponton-Form des 4,26 Meter langen Zweitürers (!) fand ihren Abschluss in einem zweckmäßig kastenförmigen Heck. Vier Passagiere brachte der Caravan unter, hinter der seitlich angeschlagenen Hecktür tat sich ein pflegeleichter Laderaum auf, der durch Umklappen der Rücksitze aufs doppelte Volumen wuchs. Den Vortrieb übernahm ein 40 PS starker 2,5-l-Vierzylinder-Ottomotor, er beschleunigte den Caravan auf bis zu 115 km/h.

Auch der Kadett wurde zum Caravan

Ermutigt vom Erfolg lancierte Opel im Jahr 1963 den Kadett A Caravan und transferierte das Kombi-Konzept somit ins Kompaktsegment.

Als die Digitalisierung noch ganz weit weg war: So aufgeräumt sah es im Cockpit aus. Opel

Inzwischen hat Opel den Kombi auf "Sports Tourer" umgetauft, nur einen gibt es noch mit Blitz, den Kadett-Erben Astra nämlich. Aber auch er soll jetzt etwas Neues etablieren: Als brandneuer Astra Sports Tourer Electric - Näheres dazu lesen Sie hier - ist er einer der noch raren Kombis, die vollelektrisch fahren.