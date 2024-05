Weg zur WM frei: Reichel verlängert bei den Blackhawks

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann bei der WM in Tschechien auf weitere Unterstützung aus der NHL zählen: Lukas Reichel hat seinen Vertrag bei den Chicago Blackhawks verlängert.

Wie der NHL-Klub am Dienstagabend (MESZ) mitteilte, haben sich die Blackhawks und Reichel auf einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2025/26 geeinigt. Nach Angaben der Blackhawks erhält Reichel pro Jahr ein Salär von 1,2 Millionen US-Dollar (rund 1,1 Millionen Euro).

Damit dürfte Reichel bei der am Freitag beginnenden Eishockey-WM vom 10. bis 26. Mai in Tschechien für Deutschland spielen. Hinter seinem WM-Start stand wegen seiner ungeklärten Vertragssituation ein dickes Fragezeichen. Nach der nun vertraglich gesicherten Zukunft könnte Reichel nun zügig zur Nationalmannschaft reisen. "Er ist ein fantastischer Spieler, er würde uns sehr helfen", sagte Bundestrainer Harold Kreis noch am Montagabend.

Reichel kam für Deutschland bisher bei den Titelkämpfen 2021 und 2022 zum Einsatz. Den sensationellen Silbergewinn im vergangenen Jahr verpasste Reichel verletzungsbedingt.

Reichel wurde im Jahr 2020 von den Chicago Blackhawks in der ersten Runde an 17. Stelle gedraftet. Zunächst kam er für das Farmteam Rockford IceHogs zum Einsatz, im Jahr 2022 wurde er dann in den Kader der Blackhawks berufen. In der abgelaufenen Saison kam er in 65 Partien auf fünf Tore und elf Vorlagen. Nachdem Chicago die Playoffs verpasst hatte, musste Reichel in den AHL-Playoffs erneut für Rockford ran, schied mit dem Farmteam aber aus.

Seider weiter ohne Vertrag

Reichel wird also aller Voraussicht nach zur DEB-Auswahl stoßen. Ganz im Gegensatz zu Moritz Seider. Der aktuell wohl beste deutsche Verteidiger, der es bei der WM 2023 in Finnland und Lettland ins All-Star-Team schaffte, ist momentan noch vertragslos. Sein alter Kontrakt bei den Detroit Red Wings ist ausgelaufen, ein neuer Vertrag noch nicht unterzeichnet. Dies dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein, wie lange es noch dauert, ist aber nicht abzusehen. Denn Seider wird seinen ersten Langzeitkontrakt unterschreiben, der mit entsprechend viel Geld dotiert ist. Laut US-Amerikanischen Medien dürfte der neue Vertrag ein Gesamtvolumen von rund 70 Millionen Euro haben. Bei einer solchen Summe heißt es gut zu verhandeln - was dann eben entsprechend lange dauern kann. Entsprechend hat der DEB bereits seinen Verzicht auf Seider bekanntgegeben.