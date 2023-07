"Weg vom Schuss", aber noch keine Schlangen: So wohnt und trainiert die DFB-Elf in Australien

Gut 90 Kilometer nördlich von Sydney bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft auf die Vorrunde der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland vor. In bester DFB-Tradition bietet das Team-Umfeld vor allem eines: Ruhe.

Von der WM in Australien berichtet Jim Decker

Der Rasen knistert noch etwas beim Betreten und ist auch schon mehr gelblich als saftig grün, auf dem Gelände des "Central Coast Regional Sporting & Recreational Complex". Als die Späher des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Areal im Vorfeld begutachteten, sah der Untergrund noch überall so aus. Inzwischen ist immerhin ein Fußballfeld gut gewässert, gemäht und sorgfältig umzäunt. Auf diesem Grün bereitet sich die deutsche Nationalelf auf den WM-Start vor.

Nur etwa fünf bis zehn Minuten braucht der DFB-Bus vom Teamhotel den vielbefahrenen Pacific Highway entlang, bis es in ein Industriegebiet, an australischen Baumärkten vorbei, zum Trainingsgelände gelangt. Der kurze Weg zwischen Unterkunft und Trainingsplatz war dem Team besonders wichtig. "Wir haben die Spielerinnen vorher gefragt. Als erste Antwort, was ihnen wichtig ist, kommt immer: Ein kurzer Weg zum Trainingsplatz. Das ist die absolute Priorität!", verriet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Nicht modern, aber irgendwie passend

Rund um den funktionalen Trainingskomplex und das Teamhotel herrscht vor allem: Ruhe. Das Gebiet rund um Wyong ist im Sommer von vielen Städtern bevölkert, die hier ihre Ferienhäuser haben. Im gerade herrschenden Winter sind die meisten der kleineren Ortschaften eher verschlafen. "Weg vom Schuss" nennt Bayern-Mittelfeldspielerin Lina Magull das und schiebt nach: "Es ist jetzt nicht das modernste Hotel. Aber es passt trotzdem alles."

Der Eingang zum Teamhotel in Wyong. kicker

Die Nationalspielerinnen sollen sich aber ohnehin vor allem auf den Sport konzentrieren - und dafür sieht beispielsweise Torhüterin Merle Frohms im Hotelkomplex "Mercure Kooindah Waters" gute Bedinungen: "Das Gelände ist weitläufig, wir haben mit dem Kraftzelt einen Treffpunkt und wieder eine Players Lounge. Es ist alles darauf ausgelegt, viel draußen unterwegs sein zu können." Untergebracht sind die Spielerinnen zu zweit in Bungalows. Viel los ist in der Hotelanlage sonst nicht: Direkt angrenzend ist ein Wohngebiet, ab und zu sind Golf-Enthusiasten auf dem resorteigenen Platz unterwegs.

Hoffnung auf einen Geist wie 2014

"Ich glaube, hier erreicht man wieder diesen Basecamp-Charakter", hofft etwa Linksverteidigerin Felicitas Rauch. Die Hoffnung auf einen Geist wie einst bei den Männern im sagenumwobenen Campo Bahia 2014 in Brasilien schwingt immer mit. Inzwischen hängen überall auf dem Gelände in Wyong auch schwarz-rot-goldene Fähnchen. Man versucht sich ein wenig einzurichten, so weit weg von Daheim. "Es ist einfach, sich auszutauschen. Uns es ist sehr wichtig, Zeit neben dem Platz miteinander zu verbringen", findet Rauch. "Es ist weg vom typischen Hotel-Charakter wo jeder sein Zimmerchen hat, sondern viel integrativer."

Gute vier Wochen lang steckt der deutsche Tross zusammen, bis es endlich mit dem ersten Vorrundenspiel in Melbourne gegen Marokko losgeht: Zwei Wochen Vorbereitung in Herzogenaurach, nun zwei weitere Wochen in Down Under. Gegen den Lagerkoller arbeitete das Organisationsteam am Samstag mit einem Vormittag am Strand, am Montag dürfen die Nationalspielerinnen außerdem komplett frei machen. Dann dürften einige Gruppen nach Sydney aufbrechen.

Dort bestreitet die DFB-Auswahl das zweite Vorrundenspiel gegen Kolumbien - und möglicherweise das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale. So schnell reisen die Deutschen aus Wyong also nicht ab, für die Vorrundenpartien in Melbourne (Marokko) und Brisbane (Südkorea) werden Tageshotels vor Ort bezogen.

In Wyong muss also der Teamgeist erwachen - noch ist aber mehr als genug Zeit dafür.

Vor einem ganz anderen Thema sind die DFB-Spielerinnen übrigens (bislang) verschont geblieben: Von den viel gefürchteten Schlangen und Spinnen hat noch niemand berichtet.