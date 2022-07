Weg vom Browns-Abstellgleis: Mayfield ab sofort Panthers-Quarterback

Jimmy Garoppolo (San Francisco 49ers) und Baker Mayfield waren in dieser Offseason die zwei großen Namen, die lange Zeit noch nicht getraded worden sind. Fortan muss sich nur noch "Jimmy G" gedulden, denn Mayfield hat ein neues Team gefunden - und macht direkt einem Profi Konkurrenz, der erst vor einem Jahr gekommen ist.

Ob Jimmy Garoppolo, der in dieser Offseason von einer Künstlerin jeden Tag gezeichnet wird, neidisch Richtung Mayfield blickt, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass jener Mayfield nach seiner Aussortierung in Cleveland eine neue Aufgabe gefunden hat: Der 27-jährige Quarterback, der die Browns als First Overall Pick des NFL-Drafts 2018 angeführt und das leidgeplagte Franchise erstmals seit 2002 wieder in die Play-offs geführt hat, ist nach langer Warterei auf dem Abstellgleis in Ohio von den Carolina Panthers unter Vertrag genommen worden.

Den Trade berichten mehrere vertrauenswürdige US-Quellen übereinstimmend mit Berufung auf interne Quellen (NFL Network, ESPN).

Das Besondere an dem Deal aus Sicht der aufnehmenden Panthers: Das von Matt Rhule trainierte Team aus der NFC South schickt für Mayfield lediglich einen sogenannten "conditional draft pick" aus der fünften Runde im Draft 2024 gen AFC North nach Cleveland. Das bedeutet: An einen solchen Draft-Pick sind Bedingungen, wie etwa Spielzeit, geknüpft. Sollte Mayfield also nicht wie abgemacht spielen, darf Carolina den Pick behalten.

Mayfield oder Darnold: Wer macht das Rennen?

Und es wird noch besser aus Sicht der Panthers, die mit diesem Trade kein großes Risiko eingehen: Das NFC-Franchise muss lediglich 4,85 Millionen US-Dollar des aktuellen Gehalts von Mayfield berappen. Die Browns dagegen müssen für den Spielmacher, der 2022/23 eben nicht mehr Teil des eigenen Teams ist, stolze 10,5 Millionen US-Dollar des Salärs entrichten.

In Charlotte (North Carolina) muss sich Mayfield, der natürlich über Qualität verfügt (bislang 60 Regular-Season-Spiele, über 14.000 Yards und 92 Touchdown-Pässe bei 56 Interceptions), aber erst einmal als Starting Quarterback durchsetzen.

Schließlich haben die hiesigen Panthers erst im Jahr 2021 in der Offseason den ebenfalls talentierten Sam Darnold von den New York Jets, bei denen der junge Erstrunden-Pick des Jahres 2018 (Position 3, also zwei hinter dem damaligen First Overall Pick Mayfield) aber nie über den Status des hochtalentierten Werfers hinausgekommen ist, verpflichtet. Doch für Darnold ist es nicht gut gelaufen (neun TDs, 13 Int.), Carolina hat die Play-offs verpasst und den jungen Spielmacher zwischenzeitlich sogar durch den zurückgeholten Cam Newton ersetzt.

Das Ende von Mayfields Browns-Zeit war übrigens spätestens mit der überraschenden Verpflichtung von Deshaun Watson (Houston Texans) besiegelt, weil Mayfield während seiner Zeit in Cleveland nie wirklich konstant gespielt und zuletzt auch immer mit Verletzungen zu kämpfen hatte (Schulter).