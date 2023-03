Weg mit dem "Gift": Gemeinsames Statement von Klopp und ten Hag

Beim Kampf gegen hässliche Fangesänge haben Jürgen Klopp und Erik ten Hag vor dem Duell zwischen Liverpool und Manchester United ein gemeinsames Statement veröffentlicht.

Rivalität unbedingt, aber mit klaren Grenzen: Das ist der Tenor eines Appells, den Jürgen Klopp und Erik ten Hag vor dem Aufeinandertreffen ihrer Teams an diesem Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) veröffentlicht haben. Hintergrund sind seit Jahren verbreitete Gesänge und Social-Media-Kommentare, mit denen Fans beider Seiten auf tragische Ereignisse in der Geschichte des Erzrivalen anspielen und die dem Statement zufolge "ausgerottet werden müssen".

"Einer der Hauptgründe, warum die Rivalität zwischen Liverpool und Manchester United so besonders ist, ist, dass sie so intensiv ist, und niemand sollte dies jemals ändern wollen", sagte Klopp vor dem Duell mit ManUnited in Anfield. "Aber wenn die Rivalität zu intensiv wird, kann sie in Bereiche vordringen, die für niemanden gut sind."

Klopp weiter: "Wir wollen den Lärm, wir wollen, dass die Veranstaltung parteiisch ist, und wir wollen, dass die Atmosphäre elektrisierend ist. Was wir nicht wollen, ist alles, was darüber hinausgeht, und das gilt insbesondere für die Art von Gesängen, die im Fußball nichts zu suchen haben. Wenn es uns gelingt, die Leidenschaft zu erhalten und das Gift loszuwerden, wird es für alle viel besser sein."

"Die Verantwortlichen schaden nicht nur dem Ruf unserer Vereine"

Während zur Geschichte des LFC die Stadionkatastrophen von Heysel (1985) und Hillsborough (1989) zählen, musste ManUnited 1958 das Munich Air Disaster verkraften, bei dem unter anderem acht Spieler starben und weitere teils schwer verletzt wurden. Bis heute gibt es auf beiden Seiten Fans, die den Konkurrenten wegen dieser traumatischen Ereignisse verhöhnen.

"Die Rivalität zwischen Manchester United und Liverpool ist eine der größten im Weltfußball. Wir alle lieben die Leidenschaft der Fans, wenn unsere Mannschaften aufeinandertreffen, aber es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden sollten", pflichtet United-Trainer ten Hag Klopp bei. "Es ist inakzeptabel, den Verlust von Menschenleben - in Bezug auf jede Tragödie - zu nutzen, um damit zu punkten, und es ist an der Zeit, dass dies aufhört. Die Verantwortlichen schaden nicht nur dem Ruf unserer Vereine, sondern vor allem auch ihrem eigenen Ruf, dem der Fans und dem unserer großen Städte."