Weg für Thiago Motta frei: Juve und Allegri einigen sich außergerichtlich

Juventus Turin und Ex-Trainer Massimiliano Allegri haben sich außergerichtlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das gab der italienische Rekordmeister am Montagabend bekannt.

Es drohte eine Schlammschlacht. Seit Montagabend steht fest, dass es eine solche nicht geben wird: Juventus Turin hat sich nach eigenen Angaben "einvernehmlich" mit Ex-Trainer Massimiliano Allegri auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Nach dem Triumph in der Coppa Italia - ein 1:0 gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo - hatte sich Juventus von seinem Erfolgstrainer, der während zweier Amtszeiten insgesamt zwölf Titel mit den Bianconeri gewann, getrennt. Persönliche Ausraster des 56-Jährigen waren dafür ausschlaggebend.

In Folge seines emotionalen Ausbruchs beim Coppa-Finale war Allegri mit einer Zwei-Spiele-Sperre sowie einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt worden. Sein Vertrag in Turin wäre allerdings noch bis 30. Juni 2025 gelaufen.

14-Millionen-Forderung offenbar abgelehnt

Deswegen soll Allegri italienischen Medienberichten zufolge auf eine Abfindung gepocht haben. 14 Millionen Euro wurden laut Gazzetta dello Sport von der Partei Allegri gefordert, Juventus soll diese Summe allerdings abgelehnt haben. Am Montag folgte überraschend die Meldung der einvernehmlichen Vertragsauflösung.

Auf die angedachte Kompensationszahlung - auch für den "Imageschaden" - wurde sich so offenbar intern geeinigt. Die außergerichtliche Lösung macht in Turin indes den Weg für Allegris Nachfolger frei: Thiago Motta, der den FC Bologna in dieser Serie-A-Saison sensationell auf Rang fünf und damit in die Champions League geführt hatte, hat sich bewusst gegen eine Vertragsverlängerung entschieden.

In Italien wird damit gerechnet, dass nach der Vertragsauflösung Allegris schon bald die Präsentation Thiago Mottas folgt. Der einstige Profi des CFC Genua (27 Serie-A-Einsätze) sowie Inter Mailands (72 Pflichtspiele von 2009 bis 2012) soll einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2027 erhalten.