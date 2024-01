Weg frei: Red Bull darf Bora hansgrohe übernehmen

Der Einstieg von Red Bull in den deutschen Radsport ist nur noch Formsache. Österreichs Wettbewerbshüter haben keine Einwände gegen die Übernahme von Bora hansgrohe. Damit könnte schon bald ein neues Superteam entstehen.

Der Weg für eine Übernahme des deutschen Top-Radrennstalls Bora-hansgrohe durch den Konzern Red Bull ist frei. Die österreichische Wettbewerbsbehörde hatte nach Auskunft des Teams keine Einwände, dass der Getränkekonzern 51 Prozent des Teams übernimmt. Bis zum 26. Januar hätte Einspruch erhoben werden können. Weitere Details der Partnerschaft sollen im Laufe der Saison erfolgen. Das derzeit beste deutsche Team um Fahrer wie Lennard Kämna, Emanuel Buchmann oder Neuzugang Primoz Roglic hatte die angestrebte Partnerschaft bereits Anfang Januar bestätigt.

"Mit der heutigen Entscheidung haben wir eine wichtige Hürde genommen. Jetzt steht das Fundament unserer Partnerschaft mit Red Bull ganz offiziell. Das ist das grüne Licht, auf das wir gewartet haben", sagte Teamchef Ralph Denk am Montag. Man nehme sich nun Formalitäten und die einzelnen Bausteine der Zusammenarbeit vor. Diesen Schritt werde man mit der nötigen Ruhe angehen.

Am Rande des Team-Trainingslagers auf Mallorca hatte sich zuletzt auch schon Rolf Aldag in freudiger Erwartung gezeigt. "Wir sind super happy und schauen der Sache freudig entgegen. Dort, wo sich Red Bull engagiert hat, ging es eigentlich nie bergab, sondern nur bergauf", so der Sportliche Leiter. Man wisse, führte Aldag aus, "das ist eine sehr engagierte Firma im Sport - mit großen Zielen. Deshalb sehen wir langfristig große Chancen." Die Konkurrenz dürfte jedenfalls gewarnt sein und mit Interesse verfolgen, wie die Details der Zusammenarbeit nun aussehen werden.

Red Bull ist besonders im Fußball (Leipzig, New York, Salzburg) sowie in der Formel 1 als Teamsponsor bekannt, betreibt im Radsport bislang lediglich Partnerschaften mit einzelnen Fahrern. Zu diesen gehören neben dem deutschen Bora-hansgrohe-Profi Anton Palzer auch die Top-Stars Wout van Aert (Belgien) und Thomas Pidcock (Großbritannien).