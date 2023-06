Weg frei für Wolfsburg? VfB verabschiedet Trio um Tomas

Nach dem Klassenerhalt via Relegation gegen den Hamburger SV verlassen drei Spieler den VfB Stuttgart. Bei Antonis Aidonis und Tanguy Coulibaly werden die Verträge nicht verlängert, bei Tiago Tomas die Kaufoption nicht aktiviert.

Im Januar 2022 verlieh Sporting Lissabon Tiago Tomas an den VfB Stuttgart, der sich für den Sommer eine Kaufoption sichern konnte. Die Klausel lag bei 15 Millionen Euro, weshalb sich die Schwaben trotz sieben Bundesliga-Toren in 41 Spielen früh gegen eine feste Verpflichtung aussprachen.

"Wir haben uns entschieden, die vereinbarte Kaufoption für Tiago nicht zu aktivieren", so Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Vereinsmitteilung. "Das hat in erster Linie finanzielle Hintergründe. Aus sportlicher Hinsicht war Tiago ein sehr wichtiger Spieler für uns, der in den vergangenen beiden Spielzeiten mit seinen Leistungen jeweils einen großen Anteil daran hatte, dass der VfB die Klasse halten konnte."

Nun könnte es Tomas zu Ligakonkurrent Wolfsburg ziehen. Nach kicker-Informationen verhandeln die Wölfe mit dem Stürmer, für den wohl eine deutlich geringere Summe als die mit dem VfB vereinbarte Klasuel aufgerufen wird. "Wir wünschen ihm für seinen nächsten Karriereschritte alles Gute und bedanken uns für seine Leistungen im VfB-Trikot“, so Wohlgemuth.

Wohlgemuth erinnert an Coulibalys Elfmetertor gegen Gladbach

Ebenfalls in der Offensive zuhause ist Tanguy Coulibaly. Der 22-jährige Franzose kam 2019 von Paris St. Germain an den Neckar und absolvierte insgesamt 74 Pflichtspiele für den VfB. In 66 Bundesliga-Spielen traf er sechsmal, in der abgelaufenen Bundesliga-Saison war er zumeist Reservist. Nun läuft sein Vertrag beim VfB aus, der sich gegen eine Verlängerung entschied.

"Tanguy war vier Jahre hier, er ist beim VfB vom Nachwuchsspieler zum gestandenen Profi geworden und hat in der Schlussphase der vergangenen Saison in einer sehr schwierigen Situation mit dem verwandelten Elfmeter gegen Gladbach Verantwortung für die Mannschaft übernommen", so Wohlgemuth, der ergänzt: "Nicht nur dafür danken wir ihm herzlich und wünschen ihm viel Erfolg bei seinem neuen Club."

Aidonis blieb der Durchbruch verwährt

Der Dritte im Bunde der verabschiedeten Spieler ist Antonis Aidonis. Der 22-Jährige kam im Sommer 2018 von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart, durfte aber nur in seiner ersten Saison Profiluft schnuppern (zwei Bundesliga-Spiele). Seitdem lief er hauptsächlich für die Regionalliga-Mannschaft der Schwaben auf. In der Vorsaison war der Deutsch-Grieche an Dynamo Dresden verliehen. Für die Sachsen absolvierte der Abwehrspieler elf Zweitliga-Spiele sowie eine Partie im DFB-Pokal.

"Toni war lange Zeit ein Teil des VfB, sowohl im Nachwuchsbereich als auch später bei der U 21 und im Profikader. Wir danken Toni für die gemeinsame Zeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", so Wohlgemuth.