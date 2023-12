Week 17 in der NFL: Wer braucht eigentlich was? Und was steht auf dem Spiel?

Einige Play-off-Tickets sind schon vergeben, doch etliche Teams lauern noch auf die Endrunde. Mittendrin: die Buffalo Bills, die Los Angeles Rams und etliche andere AFC- und NFC-Truppen. Auf was an Silvester gehofft wird.

Als frischestes Team haben sich die Cleveland Browns (11:5) sicher für die Play-offs qualifiziert. Dafür hat zum Auftakt dieser Week 17 ein 37:20 gegen die bereits ausgeschiedenen New York Jets (6-10) gereicht. Interessant: N. Y. ist schon seit 13 Jahren nicht mehr für die Endrunde im American Football qualifiziert, das ist die längste aktuelle Negativserie in der NFL, NBA, NHL und MLB zusammen.

Doch zwischen bereits qualifizierten und gescheiterten Mannschaften gibt es zwei Spieltage vor Schluss noch viele Truppen, die noch hoffen - und sich unter Umständen am kommenden Sonntag, also am Silvestertag, mit einem Bonbon zum Start des Jahres 2024 belohnen können. Gleich sechs Franchises haben schon an diesem Sonntag größere und kleinere Chancen auf das Direktticket Richtung Spätjanuar-Football.

Das Szenario in der American Football Conference (AFC)

Buffalo Bills (9-6)

Spiel am Sonntag um 19 Uhr (MEZ) gegen die New England Patriots

Das Team aus der AFC East erreicht die Play-offs ...

... mit einem eigenen Sieg UND einer Niederlage bzw. einem Unentschieden Pittsburghs UND einer Niederlage bzw. einem Unentschieden Cincinnatis

... mit einem eigenen Sieg UND einer Niederlage bzw. einem Unentschieden Pittsburghs UND einer Niederlage bzw. einem Unentschieden Jacksonvilles

... mit einem eigenen Unentschieden UND einer Niederlage Cincinnatis UND einer Niederlage Houstons UND einer Niederlage Indianapolis'

(insgesamt gibt es 14 Szenarien für die Buffalo Bills, hier sind beispielhaft nur drei abgebildet)

Jacksonville Jaguars (8-7)

Spiel am Sonntag um 19 Uhr (MEZ) gegen die Carolina Panthers

Das Team aus der AFC South erreicht die Play-offs ...

... mit einem eigenen Sieg UND einer Niederlage Houstons UND einer Niederlage Indianapolis'

Kansas City Chiefs (9-6)

Spiel am Sonntag um 22.25 Uhr (MEZ) gegen die Cincinnati Bengals

Das Team aus der AFC West erreicht die Play-offs ...

... mit einem eigenen Sieg beziehungsweise einem eigenen Unentschieden ODER einer Niederlage oder einem Unentschieden Las Vegas' PLUS einer Niederlage oder einem Unentschieden Denvers

Im Play-off-Rennen der AFC sind außerdem noch die Indianapolis Colts (8-7), Houston Texans (8-7), Pittsburgh Steelers (8-7), Cincinnati Bengals (8-7), Las Vegas Raiders (7-8) und Denver Broncos (7-8). Diese Teams haben in Week 17 aber keine direkte Chance auf ein Play-off-Ticket. Ihre Hoffnungen ruhen auf den beiden finalen Spieltagen.

Das Szenario in der National Football Conference (NFC)

Los Angeles Rams (8-7)

Spiel am Sonntag um 19 Uhr (MEZ) bei den New York Giants

Das Team aus der NFC West erreicht die Play-offs ...

... mit einem eigenen Sieg UND einer Niederlage Seattles ODER einem eigenen Sieg UND einem Unentschieden zwischen Green Bay und Minnesota

Tampa Bay Buccaneers (8-7)

Spiel am Sonntag um 19 Uhr (MEZ) gegen die New Orleans Saints

Das Team aus der NFC South erreicht die Play-offs ...

... mit einem eigenen Sieg ODER einem eigenen Unentschieden UND einer Niederlage Atlantas

Seattle Seahawks (8-7)

Spiel am Sonntag um 22.05 Uhr (MEZ) gegen die Pittsburgh Steelers

Das Team aus der NFC West erreicht die Play-offs ...

... mit einem eigenen Sieg UND einem Unentschieden zwischen Green Bay und Minnesota

Im Play-off-Rennen der NFC sind außerdem noch die Minnesota Vikings (7-8), Atlanta Falcons (7-8), Green Bay Packers (7-8), New Orleans Saints (7-8) und mit nur noch sehr kleinen Außenseiterchancen die Chicago Bears (6-9). Diese Teams haben in Week 17 aber keine direkte Chance auf ein Play-off-Ticket. Ihre Hoffnungen ruhen auf den beiden finalen Spieltagen.

Der aktuelle Play-off-Stand in der NFL - Lions und Dolphins dabei, Giants raus