Weder Messi noch Kruse haben bei Fischer eine Stammplatz-Garantie

Union Berlin will bei Türkgücü Münchens Premiere in die 2. Runde des DFB-Pokals einziehen. An der Unterstützung sollte es nicht scheitern. Mindestens 1350 Union-Fans werden für Heimspiel-Atmosphäre sorgen.

Hat den Pflichtspielstart im DFB-Pokal mit Union Berlin im Visier: Trainer Urs Fischer. imago images/Contrast