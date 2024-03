Wedemeyer bleibt bis 2026 bei den VfL-Frauen

Joelle Wedemeyer bleibt dem VfL Wolfsburg über den Sommer hinaus erhalten. Die 27-jährige Abwehrspielerin hat ihren auslaufenden Vertrag beim Bundesliga-Zweiten bis zum 30. Juni 2026 verlängert, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab. "Joelle ruft seit Jahren auf verschiedenen Positionen konstant ihre Leistungen ab und ist eine absolute Teamplayerin, auf die man sich immer zu 100 Prozent verlassen kann", sagte Wolfsburgs Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann. Wedemeyer kommt seit ihrem Aufstieg in die erste Mannschaft in der Saison 2013/2014 auf bislang 162 Pflichtspiel-Einsätze für die VfL-Frauen.