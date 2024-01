Wechselt Vertessen doch zu Union?

Yorbe Vertessen (23) stand auf dem Zettel von Union Berlin, wie der kicker vor rund zwei Wochen schon vermeldete. Seitdem hat sich nichts getan. Doch nun bahnt sich ein Wechsel des Flügelstürmers von der PSV Eindhoven an, der in der laufenden Spielzeit 14 Einsätze in der Eredivsie absolviert hat (drei Tore). Laut "Eindhovens Dagblad" hätten sich beide Klubs angenähert und sich wohl auf eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro geeinigt. Der Bundesligist hat auf dem Flügel Bedarf, nachdem David Datro Fofana und Sheraldo Becker den Klub verlassen haben.