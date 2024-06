Wechsel zu BVB II: Eintracht gibt Foti endgültig ab

Antonio Foti (20) trägt in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler, zuletzt zwei Jahre verliehen an Hannover 96 (19 Pflichtspiele), verlässt Eintracht Frankfurt endgültig und wechselt zum BVB II in die 3. Liga. 2020 war der Zyprer von Omonia Nikosia zur SGE gestoßen.