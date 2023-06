"Wechsel wurde von uns nicht forciert": Stammspieler Köhler verlässt Osnabrück

Wenige Wochen nach der automatischen Vertragsverlängerung gehen Sven Köhler (26) und der VfL Osnabrück nun doch getrennte Wege. Den Mittelfeldmann zieht es nach Dänemark zu Odense BK.

Aufgrund des Osnabrücker Aufstiegs in die 2. Bundesliga hatten sich die Verträge einiger Stammspieler des VfL automatisch verlängert - darunter auch das Arbeitspapier von Sven Köhler. Zu weiteren Einsätzen des 26-Jährigen im Trikot der Lila-Weißen wird es allerdings vorerst nicht kommen, wie der neue Zweitligist am Samstagnachmittag verkündete.

Vertragsauflösung für Wechsel nach Dänemark

Bis Sommer 2024 war der neue Vertrag des defensivstarken Mittelfeldspielers gültig, rund drei Wochen nach der Verlängerung erfolgte nun jedoch die Auflösung des Arbeitspapiers im Zuge des Wechsels, nachdem sich der VfL Osnabrück mit dem dänischen Odense BK auf die Transfermodalitäten geeinigt hatte. Wie hoch die Ablösesumme für den gebürtigen Wartseiner ausfällt, kommunizierten die beiden Vereine nicht.

Köhlers Abgang stand derweil nicht auf dem Wunschzettel des Zweitliga-Aufsteigers, wie VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh in der Klubmitteilung erklärte: "Der Wechsel von Sven wurde von uns nicht forciert, wir hätten ihn gerne weiterhin als Teil des Teams in Osnabrück weiterentwickelt." Letztendlich sei das Interesse am 26-Jährigen allerdings "sowohl national als auch von ausländischen Klubs hoch" gewesen, "sodass wir eine Lösung gefunden haben, die für alle Seiten zufriedenstellend ist", so Shapourzadeh weiter.

Seit zwei Spielzeiten unangefochtener Stammspieler beim VfL

Nach seiner Leihrückkehr aus Verl zur Saison 2021/22 konnte Köhler, der für die Jugendmannschaften von Borussia Dortmund, dem VfL Bochum sowie von Schalke 04 auflief, an der Bremer Brücke so richtig Fuß fassen und avancierte zum Stammspieler. In den vergangenen beiden Drittliga-Spielzeiten brachte es der Mittelfeldspieler auf je 35 Partien für den VfL, für den er insgesamt 95 Spiele absolvierte (acht Tore, fünf Vorlagen).

In Dänemark unterschrieb Köhler einen Dreijahresvertrag bis Juni 2026. In rund einem Monat startet Odense, das dreimal die Dänische Meisterschaft sowie fünfmal den Pokal gewinnen konnte, dann mit der Auftaktpartie gegen den Randers FC in die neue Spielzeit der 3F Superliga.