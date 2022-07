Wechsel wegen Rudelbildungen? Kovac, Casteels und die Kapitänsfrage

Wer führt den VfL Wolfsburg als Kapitän in die neue Saison? Eine Antwort auf die Frage hat Trainer Niko Kovac noch nicht gegeben, viele Kandidaten gibt es aber ohnehin nicht.

"Bis Jena möchte ich es entschieden haben." Niko Kovac legt zumindest schon mal den Zeitplan fest. In dieser Woche vor dem Pokalspiel am Samstag (18 Uhr) bei Carl Zeiss Jena entscheidet der neue Trainer des VfL Wolfsburg, der seine Mannschaft in den vergangenen vier Vorbereitungswochen intensiv kennengelernt hat, wer künftig der Kapitän ist. Eine große Auswahl an Kandidaten gibt es ohnehin nicht: Koen Casteels, Torwart und amtierender Mannschaftsführer, sowie dessen bisheriger Stellvertreter Maximilian Arnold sind die offensichtlichen Möglichkeiten für den Coach. Beide trugen in den Testspielen meistens die Binde, zuletzt bei der Generalprobe gegen Brentford (4:0) hatte sie Casteels. "Die beiden machen es gut", sagt Kovac, "ich mache mir Gedanken, habe meine Vorstellung."

Die durchaus einen Wechsel bedeuten könnte, obwohl Casteels sich nichts hat zuschulden kommen lassen. Jedoch, das erklärte Kovac kürzlich bereits, geht es ihm auch um Präsenz auf dem Feld. "Ich erwarte von einem Kapitän sehr viel mehr. Er ist derjenige, der das Zepter in die Hand nimmt, er ist der verlängerte Arm. Für einen Torwart ist das nicht immer ganz so einfach." Schließlich, so der Coach, sei ein Schlussmann nicht selten weit weg vom Geschehen auf dem Spielfeld.

"Geht darum, dass er managt und lautstark kommuniziert"

Kovac bringt ein konkretes Beispiel: "Wenn mal eine Rudelbildung in der Mitte des Platzes ist, und der Schiedsrichter braucht jemanden, den er zu sich holt, ist es beim Torhüter immer schwierig. Da ist es bei einem Mittelfeldspieler einfacher. Für mich geht es darum, dass er das managt und derjenige ist, der auf dem Platz lautstark kommuniziert." Ein Fall für Arnold?

Den Kapitän und seinen Stellvertreter bestimmt Kovac in den kommenden Tagen, die beiden Vertreter, die gemeinsam mit dem Führungsduo den Mannschaftsrat bilden, lässt der Coach wählen. Grundsätzlich setzt der 50-Jährige in der Kabine auf Routine. "Die erfahrenen Spieler müssen zusehen, dass die Kabine eine Balance hat und sauber gehalten wird."