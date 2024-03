Wechsel vorgezogen: HBC Nantes holt spanischen Nationaltorhüter mit sofortiger Wirkung

Dass ein spanischer Handball-Nationaltorhüter zum französischen European-League-Teilnehmer HBC Nantes wechseln würde, stand bereits seit geraumer Zeit fest. Nun wird der Wechsel aber vorgezogen.

Ignacio Biosca wechselt mit sofortiger Wirkung vom ungarischen Champions-League-Teilnehmer Telekom Veszprem zum HBC Nantes.

Bioscas Vertrag in Nantes läuft bis Juni 2027. Obwohl seine Ankunft ursprünglich für diesen Sommer geplant war, wollte der HBC Nantes die Ankunft von Ignacio Biosca wegen "der wichtigen bevorstehenden Termine" vorziehen, heißt es in einer Vereinsmitteilung der Franzosen.

Der spanische Nationaltorhüter sollte bereits am Montagabend in Nantes ankommen. Ob er bereits für das European-League-Spiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf am heutigen Dienstagabend (5. März) zur Verfügung steht, ist unklar. Die Franzosen haben nach den bisherigen Ergebnissen schon das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Auch für die "Recken" geht es sportlich um nichts mehr.