Wechsel vom Tisch: Kane bleibt bei Tottenham

Harry Kane (28) wird auch in der kommenden Saison für Tottenham Hotspur spielen. Das kündigte er nun selbst an.

Ein letztes Angebot hatte Daniel Levy nochmal abgelehnt. Schlanke 150 Millionen Euro hatte Manchester City dem Spurs-Boss geboten, um Harry Kane zum englischen Meister zu lotsen. Doch Levy blieb - wie eigentlich immer - bei seiner Position.

Diese hat nun auch Kane selbst akzeptiert. Der Nationalstürmer, Topscorer der vergangenen Premier-League-Saison, schrieb am Mittwoch bei Twitter: "Ich werde in diesem Sommer bei Tottenham bleiben und mich zu 100 Prozent darauf konzentrieren, der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen."

Am Wochenende war Kane, nachdem er noch länger Urlaub in Florida gemacht hatte, beim 1:0-Sieg in Wolverhampton in der zweiten Hälfte erstmals in dieser Saison zum Einsatz gekommen.