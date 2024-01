Wechsel steht unmittelbar bevor: Real Betis und Bayer über Leihe von Borja Iglesias einig

Borja Iglesias steht unmittelbar vor einem Winterwechsel von Real Betis zu Bayer 04 Leverkusen. Der Tabellenführer der Bundesliga hat nicht nur mit dem 31-jährigen Angreifer, sondern auch mit dessen Klub eine Übereinkunft über eine Leihe mit Kaufoption erzielt.

Das Transferfenster ist noch acht Tage geöffnet, aber Bayer 04 Leverkusen hat seine Hausaufgaben in Sachen Winterzugänge schon so gut wie erledigt. So steht der Ersatz für den bis Anfang April verletzten Mittelstürmer Victor Boniface so gut wie fest: Der Werksklub wird Borja Iglesias von Real Betis ausleihen. Zudem sichert sich der Klub eine Kaufoption.

Nach kicker-Informationen aus Spanien sind sich die Klubs einig. Mit dem ehemaligen spanischen Nationalspieler (zwei Einsätze) hat Bayer seinen Wunschkandidaten also fest an der Angel und erhält damit eine Alternative zu Torjäger Patrik Schick, dem letzten verbliebenen Mittelstürmer im Leverkusener Kader.

In den Verhandlungen mit Real Betis konnte sich der Bundesligist am Ende mit seiner Idee durchsetzen, Iglesias nur auszuleihen. Was angesichts der Tatsache, dass ab dem Sommer mit Boniface, Schick sowie dem derzeit an die AS Roma verliehenen Sardar Azmoun bereits drei Mittelstürmer unter Vertrag stehen, ein wichtiger Aspekt ist.

Schon gegen Gladbach im Kader?

Bayer muss Borja Iglesias also nicht über das Saisonende behalten, kann es aber, falls dieser durchstarten und über die Rolle der Schick-Alternative hinauskommen sollte. Bayer dürfte für Borja Iglesias eine niedrige siebenstellige Millionensumme als Leihgebühr zahlen. Die Kaufoption soll laut "Sky" und der Tageszeitung "Diario abc" aus Sevilla bei acht Millionen Euro liegen.

Geht die Abwicklung des Transfers zügig über die Bühne, könnte der Angreifer bereits am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Leverkusener Spieltagsaufgebot stehen.

Mit Borja Iglesias, der in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils zweistellig für seinen Klub in La Liga getroffen hatte, aber in dieser Saison in nur elf Einsätzen (davon nur vier von Beginn an) noch ohne Treffer geblieben war, verfügt Trainer Xabi Alonso somit bald über eine Alternative zu dem zuvor lange verletzten Schick und einen guten Wandspieler.