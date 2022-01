Wechsel perfekt: Weghorst wählt den Notausgang

Seinen großen Wunsch hat sich Wout Weghorst erfüllt: Nach dreieinhalb Jahren in Wolfsburg wechselt der Torjäger in die Premier League. Jedoch: Statt um Titel zu spielen, geht es beim FC Burnley erst einmal um den Klassenerhalt.

Genau sieben Tore fehlten ihm noch, dann hätte sich Wout Weghorst gemeinsam mit Edin Dzeko den Titel des Bundesliga-Rekordtorschützen des VfL Wolfsburg teilen können. Daraus jedoch wird nichts mehr, der Niederländer bleibt nun bei bemerkenswerten 59 Treffern in 118 Ligaspielen für die Niedersachsen stehen. Er wechselt für rund 14,5 Millionen Euro zum FC Burnley in die Premier League.

In der Nacht auf Montag wurden die letzten Details in der nordenglischen Kleinstadt geklärt, Weghorst verstärkt das Tabellenschlusslicht als Ersatz für den zu Newcastle United abgewanderten Chris Wood.

Weghorsts nächster Schritt fällt erst einmal kleiner aus

Der Stürmer wählt den Notausgang raus aus Wolfsburg, wo er zuletzt mehr als Störfaktor innerhalb der Mannschaft und nicht mehr als Hoffnungsträger und Zugpferd im Kampf um den Klassenerhalt ausgemacht wurde. Weghorst träumte ursprünglich von einem englischen Spitzenklub, wird unverändert nach Erfolgen und Titeln gieren, sein womöglich letzter und lange geplanter Karriereschritt auf die Insel fällt erst einmal jedoch kleiner aus als gewünscht.

Seine Lücke in Wolfsburg, wo er unter dem Strich in den dreieinhalb Jahren seit seinem Wechsel von Alkmaar in die Bundesliga ein absoluter Top-Transfer war, wird mit gleich zwei Offensivspielern geschlossen. Am Sonntag gab der VfL bereits den Überraschungstransfer von Max Kruse bekannt, am Montag folgt der Däne Jonas Wind, der für zwölf Millionen Euro vom FC Kopenhagen kommt. Die Fußstapfen, die Weghorst hinterlässt, sind bei aller Kritik in den vergangenen Wochen auch aufgrund seiner bislang nicht erfolgten Corona-Impfung, enorm groß.