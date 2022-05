Wechsel perfekt: Haberer ab Sommer bei Union Berlin

Schon länger zeichnete sich der Abschied von Janik Haberer nach sechs Jahren beim SC Freiburg ab, nun ist er fix: Wie der kicker exklusiv berichtete, wechselt der Mittelfeldmann zu Union Berlin.

Den Vollzug des Transfers gaben beide Klubs am Montagnachmittag fast zeitgleich bekannt. Über Vertragsdetails wie die Laufzeit des neuen Kontraktes wurden bislang keine Angaben gemacht.

"Neue Herausforderung" als Hauptgrund

"Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und diese im Wechsel von Freiburg nach Berlin gefunden", begründet der 28-Jährige seine Entscheidung in einer Mitteilung seines neuen Arbeitgebers. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen stimmen mich zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison eine gute Rolle in allen drei Wettbewerben spielen können. Als erfahrener Bundesliga-Spieler möchte ich dabei Verantwortung übernehmen und mein Leistungsvermögen in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellen", so Haberer weiter.

Im Hinblick auf unsere nächste Saison mit drei Wettbewerben glauben wir, dass Janik seine Erfahrung mit konstant guten Leistungen einbringen wird. Oliver Ruhnert

"Janik bringt sehr viel Variabilität mit und kann verschiedene Positionen im Mittelfeld spielen. Im Hinblick auf unsere nächste Saison mit drei Wettbewerben glauben wir, dass Janik seine Erfahrung mit konstant guten Leistungen einbringen wird", kommentierte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert die Verpflichtung des Freiburgers.

Dieser richtete sich auch an die SC-Fans: "Ich habe bisher die längste Zeit meiner Profikarriere beim SC gespielt und es gab für mich selbst wie für die Mannschaft viele Highlights. Ich freue mich, nach so einer erfolgreichen Saison vom Verein und den Fans Abschied nehmen zu können."

Auch Köln, Mainz und Schalke interessiert

Lange Zeit schien unter anderem Bochum aussichtsreich im Rennen um den U-21-Europameister 2017 zu liegen. Für den VfL hatte der Mittelfeldmann als Leihgabe der TSG Hoffenheim in der Zweitligasaison 2015/16 als Stammkraft 33 Einsätze absolviert, war dabei auch als Scorer mit drei Toren und fünf Assists aufgetreten.

Es gab Gespräche mit den VfL-Verantwortlichen über eine mögliche Rückkehr. Doch wie der kicker aus dem Bochumer Umfeld erfuhr, musste der Klub letztlich eine Absage hinnehmen, weil Haberer ein ganz neues Kapitel aufschlagen wollte. Auch Köln, Mainz und Schalke, die sich nach kicker-Informationen für Haberer interessierten, hatten das Nachsehen.

Wiedersehen mit Heintz

Seinen neuen Klub konnte er beim 4:1-Triumph in Freiburg aus nächster Nähe von der Bank aus verfolgen. An der Alten Försterei wird Haberer seinen langjährigen Teamkollegen Dominique Heintz wieder treffen, der bereits im Winter vom Breisgau nach Berlin-Köpenick gewechselt war.

Seit 2016 bestritt Haberer für den Sport-Club 169 Pflichtspiele und erzielte dabei 13 Tore.