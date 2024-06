Wechsel perfekt: Bayer holt U-17-Europameister Natali

Bayer 04 hat sich ein internationales Top-Talent gesichert: Innenverteidiger Andrea Natali wechselt aus der U 18 des FC Barcelona nach Leverkusen, wo der 16-Jährige direkt bei den Profis vorspielen darf.

Bislang ist Bayer 04 mit seinen außergewöhnlichen Transfers aus dem Ausland im Nachwuchsbereich noch nicht der große Wurf geglückt. Doch dies soll sich mit dem italienischen U-17-Europameister Andrea Natali ändern, den der deutsche Double-Gewinner jetzt ablösefrei vom FC Barcelona nach Leverkusen holt.

"Andrea Natali war in diesem Sommer als italienischer U17-Europameister ein hochinteressanter und stark umworbener Spieler", erklärte Geschäftsführer Simon Rolfes zur Verpflichtung des erst 16,5 Jahre alten Innenverteidigers, dessen Vertrag bei den Katalanen nur bis Ende Juni 2024 befristet ist. "Auf Sicht bringt er alle Voraussetzungen mit, um ein wesentlicher Faktor für unsere Werkself der Zukunft zu werden."

Überdurchschnittliches Antizipationsvermögen

Natali, der im vergangenen Sommer bereits als 15-Jähriger in die U 18 des FC Barcelona aufgestiegen war, gilt auf seiner Position als ein Top-Talent. Der Rechtsfuß ist zweikampfstark, verfügt über ein überdurchschnittliches Antizipationsvermögen und einen guten Spielaufbau.

Bayer konnte den Sohn des ehemaligen Serie-A-Profis Cesare Natali (45), der für Atalanta Bergamo, den FC Bologna, Udinese Calcio, den FC Turin, die AC Florenz und US Sassuolo mehr als 300 Meisterschaftsspiele bestritt, vor allem mit der Perspektive locken, frühzeitig an die Profi-Mannschaft angebunden zu werden.

Während für Natali bei Barca nicht die Möglichkeit bestand, mit der La-Liga-Mannschaft zu trainieren, darf sich der Teenie in Leverkusen während der Sommer-Vorbereitung direkt im Bundesliga-Kader beweisen.

Eine Chance, die ein gewisser Florian Wirtz im Jahr 2020 nach nur wenigen Einsätzen in der U 19 von Bayer 04 zum Sprung in die Bundesliga nutzte, in der er kurz nach seinem 17. Geburtstag unter dem damaligen Werkself-Trainer Peter Bosz debütierte. Natali, so hoffen sie in Leverkusen, soll bei Bayer - wenn auch nicht zwingend im selben Tempo - einen ähnlich erfolgreichen Weg gehen.