Wechsel nach Trabzon: Leverkusen lässt Sturmtalent Gedikli ziehen

Das 5:2-Spektakel in Dortmund war ein weiterer Beweis, dass die Konkurrenz im Sturm für Leverkusens Talent Emrehan Gedikli wohl eine Nummer zu groß ist. Der 18-Jährige verlässt daher Bayer 04 und wechselt zu Trabzonspor.

Der 18-jährige Angreifer hatte erst vor kurzem seinen Vertrag in Leverkusen bis zum 30. Juni 2023 verlängert, doch angesichts der aktuellen Offensivwucht der Bayer-Elf sieht der Nachwuchsmann kaum Chancen zu spielen und sucht in der türkischen SüperLig eine neue Herausforderung.

Gediklis Transfer wird nach kicker-Informationen am Montag offiziell gemacht, Bayer 04 darf mit einer fixen Ablöse von rund 900.000 Euro für den deutschen U-19-Nationalspieler rechnen.

Achtmal im Spieltagskader, aber kein Einsatz in dieser Saison

Der in Oberhausen geborene Gedikli verbrachte die letzten elfeinhalb Jahre in Leverkusen und hoffte in dieser Spielzeit auf einen weiteren Profi-Einsatz. Sein Debüt in der Bundesliga erlebte er in der vergangenen Saison, als er am 34. Spieltag beim 1:3 in Dortmund eingewechselt wurde.

Tatsächlich schaffte es der 1,84 Meter große Angreifer (77 kg) in dieser Runde achtmal in den Spieltagskader (fünfmal in der Liga, dreimal in der Europa League), ein Einsatz blieb ihm allerdings verwehrt. Stattdessen absolvierte er vier Spiele für die Bundesliga-Junioren in der Weststaffel und schoss dabei sieben Tore.

Meisterschaft mit Trabzon scheint sicher

Bei Trabzonspor könnte Gedikli am Ende der Saison die Meisterschaft einfahren. Der Klub vom Schwarzen Meer führt die SüperLig mit elf Punkten Vorsprung an. Der "schärfste" Verfolger ist Konyaspor - der Tabellenzweite kreuzt am kommenden Wochenende in Trabzon auf - vielleicht ist dann schon Gedikli mit von der Partie.