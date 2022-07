Wechsel nach Köln: Saghiri kehrt "zu seinen Wurzeln" zurück

Nach zwei Jahren in Mannheim ist Hamza Saghiri zurück bei Viktoria Köln. Der 25-Jährige soll dort das zentrale Mittelfeld verstärken.

Bald wieder in rot-schwarz am Ball: Hamza Saghiri. imago images/HMB-Media

"Mit Hamza Saghiri haben wir einen Spieler, der zurück zu seinen Wurzeln gefunden hat", beschreibt Köln-Trainer Olaf Janßen den Transfer des zentralen Mittelfeldspielers, der bereits von 2015 bis 2020 im Dress des Drittligisten auflief. Saghiri habe bereits während Janßens erster Amtszeit bei der Viktoria eine gute Entwicklung genommen. Im zentralen Mittelfeld ist der 25-Jährige mit seiner Flexibilität als Reaktion auf die verletzungsbedingten Ausfälle vorgesehen.

27 Drittliga-Einsätze in der Vorsaison

Dank seiner Erfahrung bei den Kölnern rechnet man mit einer kurzen Eingewöhnungszeit. "Es wird jetzt eher darum gehen, in den nächsten Wochen die fehlende Vorbereitung aufzuholen. Ich habe Hamza als sehr fit in Erinnerung, deshalb denke ich, dass er das zügig aufholen wird", resümiert Janßen. In der Vorsaison lief Saghiri für den SV Waldhof Mannheim 27 Mal in der 3. Liga auf. In seiner bisherigen Karriere stand Saghiri in 86 Drittliga-Partien auf dem Platz, ihm gelangen dabei drei Tore.

Nach seinem Vertragsende bei Mannheim musste Saghiri "nicht lange überlegen, als die Viktoria mich kontaktiert hat". Er freue sich auf die Heimkehr und werde alles daran setzen, dem Team so schnell wie möglich helfen zu können.