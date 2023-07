Wechsel nach Heidenheim: Schalke entspricht Pieringers Bundesliga-Wunsch

Marvin Pieringer wird in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Der Stürmer von Schalke 04 hat sich dem 1. FC Heidenheim angeschlossen.

Geht erstmals in der Bundesliga auf Torejagd: Marvin Pieringer. IMAGO/Holsteinoffice

Der FC Schalke 04 ist abgestiegen, Marvin Pieringer wird in der kommenden Saison aber trotzdem in der Bundesliga spielen. Der 23 Jahre alte Stürmer hat S04 verlassen und sich Aufsteiger 1. FC Heidenheim angeschlossen. Auf der Ostalb hat der Rechtsfuß einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Pieringer war von Schalke in der vergangenen Spielzeit an Zweitligist SC Paderborn ausgeliehen gewesen, in 26 Pflichtspielen sammelte er wettbewerbsübergreifend eindrucksvolle 14 Tore und 10 Vorlagen. Nun wird der 1,89-Meter-Mann, beim SSV Reutlingen ausgebildet, erste Erfahrungen im Oberhaus sammeln - wie sein neuer Arbeitgeber.

"Ich war schon als gegnerischer Spieler in der Voith-Arena und weiß, wie unangenehm es ist, hier zu spielen", wird Pieringer in der Vereinsmitteilung zitiert: "Deshalb freue ich mich umso mehr, kommende Saison selbst das FCH-Trikot tragen zu dürfen und anderen Mannschaften in der Bundesliga - zu Hause genauso wie auswärts - das Leben möglichst schwer zu machen."

Robert Strauß, Heidenheims Bereichsleiter Sport, freut sich auf einen "jungen Stürmer, der in der vergangenen Saison Top-Leistungen in der 2. Bundesliga gezeigt hat und darüber hinaus aus unserer weiteren Region stammt". Als sich dem FCH die Möglichkeit geboten hatte, Pieringer fest zu verpflichten, "waren wir uns alle schnell einig, diese Chance zu ergreifen", so Strauß.

Heidenheim bedankt sich bei Schalke

Beim abgebenden Verein FC Schalke 04 bedankte sich der Aufsteiger für "die unkomplizierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit hinsichtlich dieses Transfers". Pieringers Vertrag bei den Königsblauen wäre im Juni 2024 ausgelaufen, eine Ablösesumme wurde nicht kommuniziert.

"Marvin ist mit dem Wunsch, die Chance, Bundesliga zu spielen, wahrzunehmen, auf uns zugekommen", verriet S04-Sportdirektor André Hechelmann. "Wir haben mit Heidenheim schließlich eine Einigung erzielt, von der alle Seiten profitieren."