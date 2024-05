Wechsel innerhalb der Liga: Voelcke verlässt Essen gen Mannheim

Der SV Waldhof Mannheim präsentierte am Freitag seinen nächsten Neuzugang: Von Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen kommt Linksverteidiger Sascha Voelcke - trotz "anderer Angebote aus der 2. und 3. Liga".

Am späten Freitagnachmittag hatte der SV Waldhof Mannheim noch einen Neuzugang zu verkünden. Aus Essen wechselt Sascha Voelcke, der sowohl als linker Verteidiger als auch als Schienenspieler eingesetzt werden kann, nach Mannheim. Damit schließt der Waldhof die Lücke, welche durch den Abgang von Luca Bolay, der wohl zu den Löwen nach München wechseln wird, entstanden ist.

"Diese können wir nun mit Sascha, mit unserem Wunschkandidaten, mehr als ausfüllen. Er kann sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen und bringt ganz viele Attribute mit, die wir uns vorgestellt haben", wird Mannheims Technischer Leiter Sport Anthony Loviso auf der Vereinswebsite zitiert. Obwohl andere Angebote "aus der 2. und 3. Liga" vorlagen, "konnte sich der SV Waldhof Mannheim in den Vertragsgesprächen durchsetzen", heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Voelcke selbst freue sich sehr, "dass ich heute hier meinen Vertrag für den SV Waldhof unterschreiben kann. Von der ersten Sekunde an habe ich gespürt, dass mich die Verantwortlichen unbedingt hier spielen sehen möchten. Man hat gemerkt, dass man hier viel Vertrauen in mich hat. Das hat mich schlussendlich überzeugt." Auch der 22-Jährige erfüllt die U-23-Regel für die kommende Drittliga-Saison.

Nach Janne Sietan, Niklas Hoffmann und Seyhan Yigit ist Voelcke, der 27-mal in der abgelaufenen Spielzeit für RWE auflief und drei Scorerpunkte sammelte, der vierte Sommer-Neuzugang des SV Waldhof Mannheim.