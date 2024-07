Wechsel innerhalb der Euroleague: Bonga verlässt Bayern

Der FC Bayern Basketball muss ab der kommenden Saison ohne Isaac Bonga auskommen. Den Weltmeister zieht es ins europäische Ausland.

Den Abschied Bongas teilten die Münchner am Mittwochvormittag mit. Der 24-Jährige, der sich momentan mit der Nationalmannschaft auf das Olympia-Turnier vorbereitet, werde sich einem anderen Euroleague-Klub im Ausland anschließen.

"Ich möchte mich bei allen in der Bayern-Organisation bedanken, ich habe mich sehr wohl gefühlt und hatte viel Spaß", wird der Nationalspieler und Weltmeister in einer Mitteilung des amtierenden Double-Siegers zitiert. "Ich habe jetzt eine neue Herausforderung, aber wir werden sicher in Kontakt bleiben: Immer weiter!"

Bonga hatte zwei Jahre für den FCBB gespielt, zweimal den Pokal und einmal die Meisterschaft gewonnen. In der abgelaufenen Saison stand er in allen 44 Meisterschafts-, Playoff- und Pokalspielen auf dem Parkett. Vor allem seine Vielseitigkeit kam dabei zur Geltung, der gebürtige Rheinländer spielte als Guard, brachte aber auch als Forward und Rebounder seine Qualitäten ein.

Pesic: "Er ist ein herausragender Typ"

Abseits des Spielfelds avancierte Bonga, genannt "Izzy", dadurch zum Publikumsliebling und auch teamintern übernahm er eine wichtige Rolle, wie Geschäftsführer Marko Pesic hervorhob: "Er hat sich jetzt für eine neue Herausforderung entschieden, das akzeptieren und respektieren wir natürlich und wünschen ihm dafür alles Gute. Izzy soll aber wissen, dass er immer unserer Basketballfamilie in München angehören wird, er ist ein herausragender Typ."

Für Bonga steht nun das zweite Kapitel in seiner Karriere im Ausland an. 2018 hatte er sich von den Fraport Skyliners Frankfurt verabschiedet und den L.A. Lakers angeschlossen, die ihn in der zweiten Draft-Runde an 39. Stelle ausgewählt hatten. Nach 143 Partien für die Lakers, Washington und Toronto hatte ihn der FCBB 2022 nach Deutschland zurückgeholt.

Wohin es Bonga zieht, steht noch nicht fest.

Weiler-Babb unterschreibt bis 2026

In Nick Weiler-Babb bleibt ein anderer deutscher Nationalspieler dem Klub erhalten. Der EM-Bronzegewinner von 2022 hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2026 verlängert. Der 28 Jahre alte Deutsch-Amerikaner ist seit 2020 bei den Bayern.