Wechsel innerhalb der BBL: Ersek folgt Jansson - Rich geht in die Heimat

Sowohl die MLP Academics Heidelberg als auch die Hamburg Towers haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Beide treffen dabei auf ihre alten Trainer.

Nur noch zwei Mannschaften sind mit dem FC Bayern und Alba Berlin in der laufenden BBL-Saison im Wettbewerb vertreten und spielen den deutschen Meister 2024 aus. Alle anderen Teams haben sich bereits in die Offseason verabschiedet - und so schreiten auch die Kaderplanungen vielerorts voran, besonders auf den deutschen Positionen. Sowohl die Veolia Towers Hamburg als auch die MLP Academics Heidelberg konnten dabei nun erste Neuverpflichtungen vermelden.

In der Hansestadt kehrt Guard Osaro Jürgen Rich zurück zu seinem Jugendverein, den er 2022 verlassen hatte. Die vergangenen beiden Spielzeiten verbrachte der 25-Jährige in Bayreuth, wo er im letzten Sommer abstieg, und in Göttingen. Mit der BG sicherte er am Ende die Klasse und steuerte dazu durchschnittlich 6,1 Punkte bei. Nun freut sich Rich über die Rückkehr in die Heimat, wo er bis 2026 unterschrieb: "Ich kann es kaum erwarten, wieder in der Inselpark Arena auf dem Parkett zu stehen und von unseren Fans empfangen zu werden."

Den heutigen Trainer Benka Barloschky kennt er dabei bereits aus dessen Zeit als Assistent bei den Towers: "Uns beide verbindet eine intensive und erfolgreiche Zeit, in der er den Schritt zum Profi-Spieler gemeistert hat. Wir haben großes Vertrauen ineinander und müssen uns nicht mehr kennenlernen. Das kommt unserem Wunsch nach Kontinuität sehr nahe", kommentiert Barloschky die Heimkehr seines Schützlings. Nicht mehr für die Towers auflaufen wird allerdings Nico Brauner, der seine Karriere nach der abgelaufenen Saison beendete und den Rich ersetzen könnte.

Ersek von Tübingen nach Heidelberg

Unterdessen treffen auch in Heidelberg in der kommenden Saison zwei bekannte Gesichter aufeinander: Coach Danny Jansson hatten die Academics erst kürzlich von Absteiger Tübingen geholt. Der bringt in Erol Ersek gleich mal einen Spieler mit in die Kurpfalz. Der österreichische Nationalspieler, der auch über einen deutschen Pass verfügt, spielte seit 2021 unter Jansson bei den Tigers und gehörte in der Abstiegssaison mit 8,7 Punkten pro Spiel zu den Leistungsträgern im Tübinger Trikot. Der 25-Jährige ist bereits voller Tatendrang, was die neue Spielzeit angeht: "Ich freue mich sehr darauf, nächste Saison in Heidelberg spielen zu können. Die Halle und die Atmosphäre waren für mich echt beeindruckend. Außerdem kenne ich Danny und sein System sehr gut und glaube, dass ich mich schnell einbringen kann.“