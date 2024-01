Wechsel in die MLS: Wolf verlässt Gladbach

Die Zeit von Hannes Wolf bei Borussia Mönchengladbach ist zu Ende. Der Österreicher wechselt in die Major League Soccer zu New York City FC.

Die Wege von Hannes Wolf und Borussia Mönchengladbach trennen sich noch in diesem Winter. Wie die "WAZ" berichtet, wurde das Arbeitspapier des österreichischen Flügelspielers ein halbes Jahr vor Vertragsende aufgelöst. Eine Ablösesumme werden die Gladbacher demnach nicht kassieren.

Wolf zieht es nun in die USA, wo er künftig für MLS-Klub New York City FC auflaufen wird. "Für Hannes hat es in Gladbach leider nicht mehr gepasst. Nun freut er sich auf die neue Aufgabe. Er hatte bei New York von Anfang an ein gutes Gefühl", bestätigte Wolfs Berater Antonio Baotic den bevorstehenden Wechsel des 24-Jährigen. Bei New York soll Wolf am Samstag einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Wolf war 2020 zunächst per Leihe zu Gladbach gewechselt, ehe er ein Jahr später fest unter Vertrag genommen wurde. Die hohen Erwartungen - insgesamt legten die Fohlen für den Grazer elf Millionen Euro auf den Tisch - konnte Wolf nie erfüllen. In der laufenden Saison kam er unter Trainer Gerardo Seoane zu keinem Einsatz, insgesamt absolvierte Wolf für Gladbach 69 Pflichtspiele. In diesen steuerte der 24-Jährige fünf Tore und drei Assists bei.