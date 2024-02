Wechsel in der Handball Bundesliga Frauen im Sommer 2024

Auf dem Transfer-Markt der Handball Bundesliga Frauen richtet sich der Blick bereits auf die nächste Saison: Wen haben die Vereine für die kommende Spielzeit verpflichtet - und welche Spieler werden ihre jetzigen Klubs im Sommer 2024 verlassen? Die bereits feststehenden Wechsel in der Übersicht.

Hinweis:

Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Zu- und Abgänge in der laufenden Saison 2023/24 sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Borussia Dortmund

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024:

BSV Sachsen Zwickau

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Caroline Martins (Mosonmagyarovari KC/HUN)

Buxtehuder SV

Zugänge im Sommer 2024: Anika Hampel (HSG Bad Wildungen Vipers), Jolina Huhnstock (HSG Bad Wildungen Vipers)



Abgänge im Sommer 2024: Maxi Mühlner (HSG Blomberg-Lippe)

HSG Bad Wildungen Vipers

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Anika Hampel (Buxtehuder SV), Jolina Huhnstock (Buxtehuder SV)

HSG Bensheim/Auerbach

Zugänge im Sommer 2024: Nina Engel (Sport-Union Neckarsulm)



Abgänge im Sommer 2024: Lilli Holste (Ziel unbekannt)

HSG Blomberg-Lippe

Zugänge im Sommer 2024: Maxi Mühlner (Buxtehuder SV)



Abgänge im Sommer 2024: Lisa Rajes (Karriereende), Ann Kynast (Frisch Auf Göppingen), Stefanie Kaiser (Ziel unbekannt)

HSV Solingen-Gräfrath

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Lisa Kunert (Bergischer HC)

SG BBM Bietigheim/HB Ludwigsburg

Zugänge im Sommer 2024: Mareike Thomaier (TSV Bayer 04 Leverkusen), Viola Leuchter (TSV Bayer 04 Leverkusen), Guro Nestaker (Storhamar HE/NOR), Johanna Bundsen (IK Sävehof/SWE)



Abgänge im Sommer 2024: Inger Smits (CSM Bukarest/ROU), Gabriela Moreschi (CSM Bukarest/ROU), Kelly Dulfer (Györi Audi ETO/HUN)

Sport-Union Neckarsulm

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Sharon Nooitmeer (Thüringer HC), Nina Engel (HSG Bensheim/Auerbach)

SV Union Halle-Neustadt

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024:

Thüringer HC

Zugänge im Sommer 2024: Sharon Nooitmeer (Sport-Union Neckarsulm), Csenge Kuczora (Praktiker Vac/HUN), Anna Szabo (Budaörs KC/HUN)



Abgänge im Sommer 2024: Annika Lott (Brest Bretagne Handball/FRA), Sara Saetre Rønningen (Karriereende)

TSV Bayer 04 Leverkusen

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Mareike Thomaier (SG BBM Bietigheim/HB Ludwigsburg), Viola Leuchter (SG BBM Bietigheim/HB Ludwigsburg)

TuS Metzingen

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024:

VfL Oldenburg

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Sophie Fasold (Ziel unbekannt)

Hinweis: Fehlt jemand?

Wir freuen uns über eine Information per email an editor (at) handball-world.com