Wechsel in der 2. Handball-Bundesliga im Sommer 2024

Auf dem Transfer-Markt der 2. Handball Bundesliga richtet sich der Blick bereits auf die nächste Saison: Wen haben die Vereine für die kommende Spielzeit verpflichtet - und welche Spieler werden ihre jetzigen Klubs im Sommer 2024 verlassen? Die bereits feststehenden Wechsel in der Übersicht.

Hinweis:

Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Zu- und Abgänge in der laufenden Saison 2023/24 sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

1. VfL Potsdam

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Moritz Sauter (HSV Hamburg), Karl Roosna (TV Großwallstadt)

ASV Hamm-Westfalen

Zugänge im Sommer 2024: Michael Hegemann (Cheftrainer/TUSEM Essen)



Abgänge im Sommer 2024: Nico Schöttle (ASV Hamm-Westfalen, Rückkehr nach Leihe)

Dessau-Roßlauer HV

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Patrick Gempp (TV Großwallstadt), Timo Löser (HC Elbflorenz), Jakub Hrstka (HC Zubri/CZE)

EHV Aue

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024:

Eulen Ludwigshafen

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Jannek Klein (Ziel unbekannt), Tom Bergner (Ziel unbekannt)

GWD Minden

Zugänge im Sommer 2024: Ian Weber (TV Hüttenberg), Philipp Vorlicek (VfL Eintracht Hagen)



Abgänge im Sommer 2024: Yahav Shamir (TV Hüttenberg), Mathias Bitsch (Ziel unbekannt), Mohamed Darmoul (MT Melsungen)

HC Elbflorenz

Zugänge im Sommer 2024: Timo Löser (Dessau-Roßlauer HV)



Abgänge im Sommer 2024: Nils Greilich (SC DhfK Leipzig, zurück nach Leihe), Nils Kretschmer (TV Großwallstadt)

HSC 2000 Coburg

Zugänge im Sommer 2024: Anel Mahmutefendic (Cheftrainer/vorher Co-Trainer bei VfL Gummersbach)



Abgänge im Sommer 2024: Kristian van der Merwe (HSG Nordhorn-Lingen), Max Jaeger (HSG Nordhorn-Lingen)

HSG Nordhorn-Lingen

Zugänge im Sommer 2024: Mark Bult (Cheftrainer/HSG Nordhorn-Lingen), Robin Leunissen (TV Hüttenberg), Kristian van der Merwe (HSC 2000 Coburg), Max Jaeger (HSC 2000 Coburg), Mika Sajenev (SC DHfK Leipzig)



Abgänge im Sommer 2024: Johannes Wasielewski (Bergischer HC), Lasse Seidel (Ziel unbekannt), Joscha Ritterbach (Ziel unbekannt)

SG BBM Bietigheim

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Christian Schäfer (Karriereende)

TSV Bayer Dormagen

Zugänge im Sommer 2024: Moritz Köster (VfL Gummersbach), Kaj Kriescher (2. Mannschaft)



Abgänge im Sommer 2024: Matthias Flohr (Cheftrainer/HBW Balingen-Weilstetten), Jan Reimer (TUSEM Essen)

TuS N-Lübbecke

Zugänge im Sommer 2024: Lutz Heiny (HC Erlangen), Finn Zecher (TBV Lemgo Lippe)



Abgänge im Sommer 2024: Rutger ten Velde (Frisch Auf Göppingen), Nikolas Katsigiannis (Ziel unbekannt)

TuS Vinnhorst

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024:

TUSEM Essen

Zugänge im Sommer 2024: Daniel Haase (Cheftrainer/Rhein-Neckar Löwen U19), Jan Reimer (TSV Bayer Dormagen)



Abgänge im Sommer 2024: Michael Hegemann (Cheftrainer/ASV Hamm-Westfalen), Lukas Diedrich (Bergischer HC), Malte Seidel (Karriereende), Felix Klingler (Ziel unbekannt)

TV Großwallstadt

Zugänge im Sommer 2024: Patrick Gempp (Dessau-Roßlauer HV), Nils Kretschmer (HC Elbflorenz), Karl Roosna (1. VfL Potsdam)



Abgänge im Sommer 2024:

TV Hüttenberg

Zugänge im Sommer 2024: Paul Ohl (VfL Gummersbach II), Lasse Ohl (MT Melsungen II), Yahav Shamir (GWD Minden)



Abgänge im Sommer 2024: Leonard Grazioli (Pfadi Winterthur/SUI), Robin Leunissen (HSG Nordhorn-Lingen), Simon Böhne (Ziel unbekannt), Ian Weber (TV Hüttenberg)

VfL Eintracht Hagen

Zugänge im Sommer 2024: Benedikt Israel (VfL Gummersbach II), Igor Panisic (2. Mannschaft)



Abgänge im Sommer 2024: Philipp Vorlicek (GWD Minden), Theo Bürgin (Ziel unbekannt), Hakon Styrmisson (Ziel unbekannt), Alexander Weck (Ziel unbekannt), Frederic Stüber (Ziel unbekannt)

VfL Lübeck-Schwartau

Zugänge im Sommer 2024: Oliver Juhl (Skive fH/DEN)



Abgänge im Sommer 2024: Jasper Bruhn (HSG Ostsee)

Hinweis: Fehlt jemand?

Wir freuen uns über eine Information per email an editor (at) handball-world.com