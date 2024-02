Wechsel in der 2. Handball Bundesliga Frauen im Sommer 2024

Auf dem Transfer-Markt der 2. Handball Bundesliga Frauen richtet sich der Blick bereits auf die nächste Saison: Wen haben die Vereine für die kommende Spielzeit verpflichtet - und welche Spieler werden ihre jetzigen Klubs im Sommer 2024 verlassen? Die bereits feststehenden Wechsel in der Übersicht.

Hinweis:

Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Zu- und Abgänge in der laufenden Saison 2023/24 sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

1. FSV Mainz 05

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Hannah Kamp (Bergischer HC), Natascha Krückemeier (Bergischer HC)

ESV 1927 Regensburg

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Marleen Kadenbach (HL Buchholz 08-Rosengarten)

Frisch Auf Göppingen

Zugänge im Sommer 2024: Celina Meißner (Frisch Auf Göppingen), Ann Kynast (HSG Blomberg-Lippe), Gianina Bianco (Kurpfalz Bären)



Abgänge im Sommer 2024: Anne Bocka (Karriereende), Pascale Wyder (Karriereende), Louisa Wolf (Karriereende)

Füchse Berlin

Zugänge im Sommer 2024: Jonna Schaube (TSV Nord Harrislee), Alissa Werle (TSG 1846 Mainz-Bretzenheim)



Abgänge im Sommer 2024: Djazzmin Trabelsi (Ziel unbekannt), Tina Wagenlader (Ziel unbekannt)

HC Leipzig

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024:

HC Rödertal

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024:

HCD Gröbenzell

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Isabell Kattner (HCD Gröbenzell)

HL Buchholz 08-Rosengarten

Zugänge im Sommer 2024: Marleen Kadenbach (ESV 1927 Regensburg)



Abgänge im Sommer 2024: Levke Kretschmann (Buxtehuder SV)

HSG Freiburg

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024:

Kurpfalz Bären

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Gianina Bianco (Frisch Auf Göppingen)

SG 09 Kirchhof

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Martin Schwarzwald (Trainer, Ziel unbekannt)

SV Werder Bremen

Zugänge im Sommer 2024: Mara Birk (Borussia Dortmund U19), Yasmin Friesen (TV Hannover-Badenstedt)



Abgänge im Sommer 2024: Vanessa Plümer (Ziel unbekannt)

TG Nürtingen

Zugänge im Sommer 2024: Lea Walter (eig. 2. Mannschaft), Carlina Luft (eig. 2. Mannschaft), Julia Symanzik (HSG Bad Wildungen Vipers), Sophie Leenen (TuS Steißlingen), Nele Nusser (HSG Stuttgart/Metzingen II), Michelle Schäfer (TSV Haunstetten), Nora Erhardt (Frisch Auf Göppingen II)



Abgänge im Sommer 2024: Christine Foth (Karriereende), Kerstin Foth (Karriereende), Lea Schuhknecht (Karriereende)

TSV Nord Harrislee

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Jonna Schaube (Füchse Berlin)

TuS Lintfort

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Prudence Kinlend (Bergischer HC), Lena Heimes (Bergischer HC)

VfL Waiblingen

Zugänge im Sommer 2024: Laura Waldenmaier (TV Nellingen), Isabell Kattner (HCD Gröbenzell)



Abgänge im Sommer 2024: Celina Meißner (Frisch Auf Göppingen), Matilda Ehlert (HSG Bensheim/Auerbach)

Hinweis: Fehlt jemand?

Wir freuen uns über eine Information per email an editor (at) handball-world.com