Wechsel im Winter? Glasner sucht das Gespräch mit Borré

Europa-League-Held Rafael Borré ist bei Eintracht Frankfurt sichtlich unzufrieden mit seiner Reservistenrolle. Es könnte kompliziert werden.

Er traf gegen Barcelona im Viertelfinale, gegen West Ham im Halbfinale und gegen die Glasgow Rangers im Finale gleich doppelt. Dort sicherte Borré mit dem Ausgleich zunächst die Verlängerung, im Elfmeterschießen verwandelte er dann den fünften und letzten Versuch zum Titelgewinn. Doch der Held von Sevilla ist in dieser Saison nur noch zweite Wahl. Neuzugang Randal Kolo Muani hat ihm den Rang abgelaufen. Diesen Zustand will der Kolumbianer offenbar nicht hinnehmen. Während in seinem Heimatland Gerüchte über einen Wechselwunsch im Winter gestreut werden, berichten spanische Medien vom Interesse aus La Liga und der italienischen Serie A.

Ich habe Verständnis, dass er mit dieser Situation nicht zufrieden ist. Oliver Glasner

Wie in diesen Fällen branchenüblich stellte Sportvorstand Markus Krösche zwar schon klar, dass der Angreifer nicht verkauft werden soll. Doch auf Dauer bringt es niemandem etwas, wenn Borré gegen seinen Willen am Main gehalten wird. Trainer Oliver Glasner will sich der Thematik deshalb annehmen. "Das ist eine sehr schwierige Situation für ihn. Ich war selbst 20 Jahre Spieler, ich habe Verständnis, dass er mit dieser Situation nicht zufrieden ist. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass er für die Mannschaft da ist. Ich werde mit ihm mal ein längeres Gespräch führen", kündigte der Coach an.

Borré muss die jetzige Rolle annehmen

Neunmal kam Borré in der laufenden Saison in der Bundesliga zum Einsatz, fünfmal nur als Joker. Dabei gelang ihm ein Treffer. In der Königsklasse reichte es nur zu vier Kurzeinsätzen. Häufig erweckte er dabei den Eindruck, als wäre er nicht zu 100 Prozent bei der Sache. "Es sollte natürlich nicht die Mannschaft die Leidtragende sein. Das will er auch nicht. Weil er ein ganz überragender Kerl ist. Aber momentan ist er ein bisschen gefangen in dieser nachvollziehbaren Konstellation. Was uns aber natürlich als Eintracht nicht zufrieden stellt", fuhr Glasner fort.

Borré hat es selbst in der Hand. Er muss die jetzige Rolle annehmen und sich mit guten Leistungen zurück in den Fokus spielen. Denn ein Verkauf beziehungsweise eine Leihe sind für den Klub nur schwer darstellbar. Neuzugang Lucas Alario ist noch weiter von seiner Bestform und der Startelf entfernt. Als Back-up für Kolo Muani ist Borré gefragt - erst recht, sollte die Eintracht im internationalen Geschäft überwintern. Sollte Borré aber weiter in seinem sportlichen Tief festhängen, wird die Situation für alle Beteiligten kompliziert.