Wechsel im Trainerteam und erneut das Maximum "anne Castroper"

Noch steht nicht fest, mit welchem Trainerteam Peter Zeidler seine Arbeit in Bochum aufnimmt. Klar ist jetzt aber, dass ein VfL-Urgestein geht.

Fast zwei Jahrzehnte lang arbeitete Peter Greiber als Torwarttrainer beim VfL Bochum, gehörte zum Beispiel zum Trainerteam unter Marcel Koller und Peter Neururer, zuletzt unter Thomas Letsch und Interimstrainer Heiko Butscher.

Greiber geht "mit einem total positiven Gefühl"

Nun scheidet der VfL-Dauerbrenner aus dem Trainerteam aus. Es sei der "bestmögliche Zeitpunkt, noch mal etwas Neues zu machen", führt Greiber aus. "Was ich mit dem VfL in den vergangenen 20 Jahren erlebt habe, war sehr Besonders. Die emotionale Rettung in den Relegationsspielen in diesem Jahr hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt." Er gehe "mit einem total positiven Gefühl", erklärt der 55-Jährige.

"Peter hat dem Verein auch menschlich über die Jahre seinen Stempel aufgedrückt", betont Sport-Direktor Marc Lettau. "Über einen solch langen Zeitraum einem Verein treu zu bleiben, gehört heutzutage zur absoluten Ausnahme. Peter ist jederzeit an der Castroper Straße herzlich willkommen."

Bringt Zeidler Assistenten aus St. Gallen mit?

Wie es mit den bisherigen Co-Trainern, Markus Feldhoff und Frank Heinemann, weitergeht, ist offiziell noch nicht verkündet. Nicht ausgeschlossen, dass Peter Zeidler einen Assistenten vom FC St. Gallen mitbringt, wenn er am 1. Juli zum ersten Mal die Bochumer Profis zum Training bittet.

Ende August wird Zeidler, dann 62 Jahre alt, sein erstes Bundesligaspiel als Cheftrainer erleben. Als Co-Trainer unter Ralf Rangnick arbeitete er ja schon von 2008 bis 2011 in der Bundesliga, bei der TSG Hoffenheim. "An der Castroper Straße zu gewinnen, war immer ziemlich schwierig", erinnert sich der gebürtige Schwabe.

Die Atmosphäre habe er immer als "besonders intensiv" empfunden - demnächst kann er sich selbst davon überzeugen, wie es in dem kleinen, engen Stadion in Bochum zugeht.

Alle 18.000 Dauerkarten verkauft

Klares Zeichen für die Verbundenheit der Fans mit ihrem Klub auch nach einer Saison, an deren Ende fast der Abstieg in die 2. Liga gestanden hätte: Nur eine sehr geringe Anzahl von Dauerkarten-Abonnenten hat von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht, wie der Verein am Montag mitteilte.

"Damit kann der VfL auch zur kommenden Spielzeit auf die Unterstützung von rund 18.000 Dauerkarten-Inhaberinnen und -inhabern zählen", so der Klub. Damit ist gleichzeitig das Maximum "anne Castroper" erreicht; weitere Dauerkarten werden nicht in den Verkauf gebracht.

Am 1. Juli also kommt der VfL-Kader erstmals wieder zum Training zusammen, vom 28. Juli bis 4. August bezieht der Bochumer Tross wie gewohnt das Trainingslager in Südtirol. Zum ersten Testspiel tritt der VfL am 6. Juli im Wersestadion gegen den Regionalliga-Absteiger Rot-Weiss Ahlen an.