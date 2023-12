Wechsel im Sommer? Bayern-Gerüchte um Zaragoza

Der FC Bayern steht vor einem Transfer von Bryan Zaragoza (22), entsprechende Medienberichte decken sich mit kicker-Informationen. Der nur 1,64 Meter große Angreifer vom FC Granada ist seit Oktober spanischer Nationalspieler, in 14 Liga-Spielen in dieser Saison hat er fünf Tore geschossen und zwei vorbereitet - ein Doppelpack gelang ihm beim 2:2 gegen den FC Barcelona. Zaragoza, an dem auch RB Leipzig interessiert war, soll jedoch erst im Sommer 2024 nach München wechseln.