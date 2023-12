Wechsel denkbar: Polter kommt bei Geraerts kaum noch zum Zug

Auf Schalke sind die Aufgaben im Angriff auf mehrere Schultern verteilt. Terodde, Karaman, Lasme und Topp spielen in Karel Geraerts Gedanken eine Rolle, Polter aktuell am wenigsten. Die Zeichen stehen hier auf Abschied.

Der FC Schalke 04 steht auch deshalb sogar nach dem Sieg gegen den VfL Osnabrück (4:0) weiter auf dem Abstiegsrelegationsrang, weil die Mannschaft schon 33 Gegentore kassiert hat. Immerhin: Erstmals seit dem 3:0 gegen Lautern am 2. Spieltag ist es den Königsblauen (auch dank der Sicherheit gebenden Systemumstellung auf Viererkette) gelungen, kein Gegentor zu kassieren, wenngleich der VfL kaum als Gradmesser taugte. Der unfassbar harmlose Tabellenletzte erspielte sich auf Schalke keine einzige gefährliche Torchance.

Beachtliche 27 Tore

Schalke hingegen kam derer auf acht in diesem Kellerduell, wovon die Hälfte zum Erfolg führte. Nach 15 Spieltagen hat der Absteiger somit bereits beachtliche 27 Tore erzielt - das sind nur zwei weniger als beispielsweise der FC St. Pauli und Holstein Kiel auf den beiden direkten Aufstiegsplätzen.

Anders als in der Aufstiegssaison 2021/22 mit 30-Tore-Knipser Simon Terodde sind die Aufgaben in der Offensive nun auf mehrere Schultern verteilt. Die Stürmer Terodde, Kenan Karaman, Bryan Lasme und Sebastian Polter kommen alle als einzige Schalker aktuell auf jeweils drei Saisontreffer.

Terodde hatte am 1. Spieltag gegen den HSV (3:5) sowie eine Woche später gegen Lautern getroffen, seitdem war der Zweitliga-Rekordtorjäger aber nicht mehr als Torschütze in Erscheinung getreten, ehe er nun gegen Osnabrück per an ihm selbst verursachtem Strafstoß seinen 175. Treffer in dieser Klasse schoss. Schalkes Hoffnung ist, dass der 35-Jährige das Team nun aus dem Tabellenkeller ballert.

Karaman hatte vor der Saison von "zwei großen persönlichen Zielen" gesprochen: Der direkte Wiederaufstieg mit Schalke 04 und die EM-Teilnahme als Bestandteil der türkischen Nationalmannschaft. Um letzteres zu erreichen, muss er sich im Klub hervortun. Das gelingt ihm: Der 29-Jährige ist inklusive seiner fünf Torvorlagen Topscorer des Teams. Seine EM-Chancen könnten steigen, wenn er Schalke im Winter verlassen würde, doch der Verein will seinen besten Angreifer natürlich nicht ziehen lassen.

Lasme zeigt fast jede Woche, wie schnell er unterwegs sein kann, torgefährlich ist der ehemalige Bielefelder dafür aber viel zu selten. Trainer Karel Geraerts glaubt an die Weiterentwicklung des 25-Jährigen und will ihn weiter einsetzen.

Polter hat die schlechtesten Karten aller Stürmer. Seine Bilanz, seit Geraerts Trainer ist: Gegen Karlsruhe (71.), Nürnberg (85.) und Düsseldorf (84.) wurde er zum Teil erst sehr spät eingewechselt, gegen Hannover zählte er nicht zum Kader, gegen Elversberg und zuletzt Osnabrück schmorte er die ganze Zeit auf der Bank. Schalke 04 will im Winter eine neue Kraft für die Offensive verpflichten, dafür müsste ein aktueller Stürmer gehen - aktuell läuft alles auf Polter hinaus. Denkbar ist eine Leihe.

Und dann ist da ja noch Keke Topp, der zuletzt viermal in Folge als Einwechselspieler Schwung hineingebracht hat. Einen Treffer konnte das Nachwuchstalent noch nicht erzielen, bei seinen Auftritten wirkt er aber stets engagiert und zielstrebig. Ein Torerfolg scheint eine Frage der Zeit zu sein.