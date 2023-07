"Wechsel beste Lösung": Ulm verabschiedet Spielertrio

Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball hat sich am Mittwoch von einem Spielertrio verabschiedet.

Stefan Ilic, Simon Klostermann und Finn Paul gehören nicht mehr länger zum Kader des SSV Ulm 1846. Wie der Drittliga-Aufsteiger am Mittwoch bekanntgab, sei die Perspektive der Spieler in der 3. Liga zu gering gewesen. Alle bis 2024 gültigen Verträge wurden aufgelöst.

Innenverteidiger Ilic und Mittelstürmer Klostermann zählten in der vergangenen Saison als externe Neuzugänge zum Drittligakader der Donaustädter, während Eigengewächs Paul aus der eigenen U 19 hochgezogen worden war.

"Wechsel beste Lösung"

In der Aufstiegssaison kamen alle drei kaum zum Zug, Klostermann - inzwischen bei Regionalligist SGV Freiberg gelandet - wurde mit vier Kurzeinsätzen noch am häufigsten berücksichtigt. "Alle drei sind junge und talentierte Spieler, die Spielpraxis brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass ein Wechsel die beste Lösung ist. Wir wünschen allen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg!", so Geschäftsführer Markus Thiele.