Wechsel als Lösung? Alfred Gislasons Ratschlag an Juri Knorr

Juri Knorr wird auch bei Olympia zu den Schlüsselspielern der deutschen Handball-Nationalmannschaft zählen. In der Bundesliga lief es für den Spielmacher zuletzt aber nicht rund. Kann ein Wechsel helfen? Bundestrainer Alfred Gislason hat mehrere Tipps für Knorr.

Mit den Rhein-Neckar Löwen hat Juri Knorr eine Saison zum Vergessen erlebt. Phasenweise steckten die Mannheimer sogar im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga. Am Ende sprang für den Spielmacher und seinen Klub ein enttäuschender zwölfter Platz heraus.

Trotzdem bestand nie ein Zweifel daran, dass der 24-Jährige von Bundestrainer Alfred Gislason in den Olympia-Kader berufen würde. Gemeinsam mit Kapitän Johannes Golla und Co. bereitet Knorr sich gerade in Hennef auf die Spiele in Paris vor. Die ernüchternde Saison mit den Löwen ist aber auch Gislason nicht verborgen geblieben. Der Isländer hat daher im Interview der Sport Bild gleich mehrere Ratschläge für seinen Mittelmann.

"Ich habe mit ihm und seinem Trainer bei den Rhein-Neckar Löwen gesprochen, dass er nicht nur für den Kreis, sondern auch für die Halben im Rückraum spielen muss. In dem Moment, wo er beides zusammenfügen kann, macht er mehrere Schritte nach vorn", gibt der Bundestrainer ihm etwa taktische Tipps.

Gislason: Vereinswechsel könnte Knorr helfen

Die Situation von Juri Knorr bei den Löwen ist Alfred Gislason auch nicht verborgen geblieben. Obwohl der Spielmacher noch relativ jung ist, lastet schon jetzt sehr viel Verantwortung auf seinen Schultern. Auch deshalb wird er den Bundesligisten 2025 verlassen und sich sehr wahrscheinlich Champions-League-Finalist Aalborg Handbold anschließen.

"Er braucht auf jeden Fall viel mehr Lockerheit und mehr Spaß am Handball", hat Gislason einen weiteren Ratschlag. "Vielleicht wäre es gut, wenn er in eine Mannschaft käme, in der nicht alles auf ihm lastet." In Dänemark wäre die Situation für Knorr auf jeden Fall eine andere. In Aalborg spielen gleich mehrere Topstars, auch auf der Rückraum-Mitte-Position wäre er nicht allein verantwortlich.

Offiziell gibt es aber immer noch keine Klarheit, wohin es Juri Knorr im nächsten Jahr zieht. Alfred Gislason hatte seinen Wechsel nach Aalborg vor einigen Wochen zwar schon mehr oder weniger bestätigt. Von Knorr selbst oder den Löwen gab es dazu aber bislang keine Angaben.