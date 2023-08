Weber nur Vierter: Keine Medaille für Deutschland - Bols überragender Schlusssprint

Aus Sicht der deutschen Leichtathleten nahm die WM 2023 keinen versöhnlichen Abschluss. Dennoch hatte der Sonntag noch mal einiges zu bieten.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest endet tatsächlich ohne Edelmetall für den DLV. Speerwerfer Julian Weber war die letzte Hoffnung gewesen, am Sonntagabend aber schließlich ebenfalls leer ausgegangen. Zwischenzeitlich hatte der Europameister zwar auf Bronze-Kurs gelegen, am Ende reichten 85,79 Meter "nur" zu Rang vier.

Der Sportsoldat, dem die Enttäuschung im Anschluss deutlich anzumerken war, war mit 88,72 Metern als Nummer zwei der Welt angereist. Eine Weite, die in Budapest zu Gold gereicht hätte. Weltmeister wurde der indische Olympiasieger Neeraj Chopra (88,17 Meter), der Arshad Nadeem (87,82/Pakistan) und Jakub Vadlejch (86,67/Tschechien) auf die Ränge verwies. Am Ende fehlte Weber ein knapper Meter, um dem DLV doch noch eine Medaille zu bescheren.

Hochspringerin Christina Honsel gelang das ebenfalls nicht, das war aber auch nicht erwartet worden. 1,94 Meter - Saisonbestleistung - waren beim Sieg der Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich (2,01 Meter) einen guten achten Platz wert.

Gürth noch mal schneller - Ingebrigtsen wie in Eugene

Über die 800 Meter bei den Frauen lief Mary Moraa in 1:56,03 Minuten unter anderem der Titelverteidigerin Athing Mu (USA) davon, die Kenianerin sprang mit einem Freudenhüpfer ins Ziel. Schon Gold über 1500 Meter und 5000 Meter waren nach Kenia gegangen. Weltmeisterin über 3000 Meter Hindernis wurde Winfred Mutile Yavi aus Bahrain in Weltjahresbestzeit von 8:54,29 Minuten. Deutschlands U23-Europameisterin Olivia Gürth konnte ihre persönliche Bestleistung noch einmal verbessern, in 9:20,08 Minuten wurde sie 14.

Weltmeister über 5000 Meter wurde Norwegens Star-Läufer Jakob Ingebrigtsen (13:11,30 Minuten), der den Sieg über die 1500 Meter noch verpasst hatte - also alles wie im Vorjahr in Eugene. Nur 14 Hundertstelsekunden dahinter lief der Spanier Mohamed Katir auf Platz zwei ein.

Bei den 4x400-Meter-Staffeln liefen die USA in der männlichen Konkurrenz allen davon. In Weltjahresbestzeit von 2:57,31 Minuten gab es Gold vor Frankreich, das somit doch noch eine Medaille gewann, und Großbritannien. Ebenfalls in Weltjahresbestzeit (3:20,72 Minuten) triumphierten die niederländischen Frauen, die sich vielleicht schon auf Bronze eingestellt hatten. Doch Schlussläuferin Femke Bol, Weltmeisterin über 400 Meter Hürden, fing auf der Zielgeraden noch spektakulär Jamaika und Großbritannien ab und lief ihren Kolleginnen freudestrahlend in die Arme.